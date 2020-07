LeBron James'in oyuncu kartı rekor bedelle satıldı

NBA'den yapılan açıklamada, Goldin Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılan oyuncu kartının Leore Avidar isimli bir koleksiyoner tarafından 1,845 milyon dolarlık rekor bedelle satın alındığı belirtildi.

Modern zamanlarda üretilen bir karta ödenen önceki en yüksek bedel, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından Los Angeles Angels forması giyen Mike Trout'un kartına ödenmiş ve kart, 923 bin dolara satılmıştı.

James'in Cleveland Cavaliers tarafından draft edildiği 2003-2004 sezonunda sadece 23 adet üretilen ve çok iyi kondisyona sahip kart, 35 yaşındaki oyuncunun imzasını da taşıyor.

Kobe Bryant’ın son maçta kullandığı havlu 30 bin dolara satıldı Helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın veda maçında kullandığı havlu açık artırmada satıldı. Yıldız oyuncu kariyerinin son maçında Utah Jazz karşısına çıkmıştı.Basketbola veda maçında Kobe Bryant, rakip potaya tam 60 sayı bırakarak müthiş bir performans göstermişti. Efsane oyuncunun bu maç sonunda yaptığı konuşmada kullandığı havlu, yapılan açık artırmada 30 bin dolara alıcı buldu.Bir efsane Kobe BryantKobe Bryant ve ve kızı Gianna, 26 Ocak’ta geçirdikleri helikopter kazasıyla hayatını kaybetmişti. LeBron James'ten 19 yıl sonra aynı salonda Kobe Bryant smacı 🔥 https://t.co/nFtmJxwCBX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 8, 2020