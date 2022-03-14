Spor LeBron Jamesin tarihi rekoru Lakersa galibiyet için yetmedi
NBA

LeBron James'in tarihi rekoru Lakers'a galibiyet için yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off'lara kalmayı garantileyen tek takım konumundaki Phoenix Suns, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 140-111 mağlup etti. Karşılaşmada 37 yaşındaki LeBron James, NBA'de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu olarak adını lig tarihine yazdırdı.

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Haber Merkezi AA
LeBron Jamesin tarihi rekoru Lakersa galibiyet için yetmedi
LeBron James

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında, lider Phoenix Suns, play-in'e kalma mücadelesi veren Lakers'ı 29 sayı farkla yenerek sezonun 54. galibiyetine ulaştı.

Bu sezon sadece 14 maç kaybeden Suns'ta Devin Booker 30 sayı ve 10 asist, Deandre Ayton 23 sayı ve 16 ribaunt, Mikal Bridges 18 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

  • LeBron James rekor kırdı
  • Sezonun 38. yenilgisini alan Lakers'ta all-star LeBron James, 31 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu olmasının yanı sıra önemli bir rekora imza attı. 37 yaşındaki oyuncu, bu maçtaki performansıyla NBA'de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu olarak adını lig tarihine yazdırdı.
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