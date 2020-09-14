SÜPER LİG

Ligin yeni takımı Hatayspor son şampiyon Başakşehir'i puansız gönderdi

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, son şampiyon Başakşehir'i Selim Ilgaz ve Barbosa'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor, Süper Lig'deki ilk maçında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hatayspor, Süper Lig'deki ilk maçında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta kapanış maçında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir karşısında mücadeleyi 2-0'lık galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmadan dakikalar;

14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu savunma uzaklaştırdı. Önünde kalan topa sert vuran Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

17. dakikada Caiçara'nın ve İrfan Can Kahveci'nin verkaçında ceza sahasına giren Caiçara'nın pasıyla topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin sağından auta gitti.

29. dakikada sol kanattan Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Diouf, sağ kanattan taşıdığı topu müsait durumda bulunan Selim Ilgaz ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleci Mert Günok'u da geçerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

60. dakikada Ribeiro'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Gökhan Karadeniz'in bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

76. dakikada Skrtel'ın savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin solundan auta çıktı.

90+1. dakikada Atakaş Hatayspor, farkı ikiye çıkardı. Traore ve Barbosa'nın verkaçında topla buluşan Traore'nin şutunu tamamlayan Barbosa, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

  • Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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