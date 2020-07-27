PREMİER LİG

Liverpool'da ilk ayrılık: Sürekli hata yapıyordu takımdan gönderildi

Liverpool taraftarının 'gitsin' dediği futbolcu ile yollar ayrıldı

Premier Lig'de şampiyon olan Liverpool'da takımdan ayrılan ilk isim belli oldu. Kırmızılarda uzun süredir forma giyen ancak birçok maçta taraftarların tepkisini çeken futbolcu ile yollar 12 milyon Euro karşılığında ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Liverpool, Chelsea maçının ardından şampiyonluk kutlamasını yapmıştı.

Liverpool, Chelsea maçının ardından şampiyonluk kutlamasını yapmıştı.

Fotoğraf: PHIL NOBLE

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Liverpool'da forma giyen savunma oyuncusu Dejan Lovren'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hırvat oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2014 yılında Southampton'dan transfer edilen Lovren, Liverpool formasıyla çıktığı 185 maçta 8 gol atmıştı.

  • Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen Lovren, Liverpool'da birçok maçta taraftarların tepkisini çekmişti. Taraftarlar, tecrübeli stoperin yaptığı hatalar sonrasında takımdan ayrılmasını istemişti.
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