Liverpool taraftarının 'gitsin' dediği futbolcu ile yollar ayrıldı

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Liverpool'da forma giyen savunma oyuncusu Dejan Lovren'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hırvat oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2014 yılında Southampton'dan transfer edilen Lovren, Liverpool formasıyla çıktığı 185 maçta 8 gol atmıştı.
- Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen Lovren, Liverpool'da birçok maçta taraftarların tepkisini çekmişti. Taraftarlar, tecrübeli stoperin yaptığı hatalar sonrasında takımdan ayrılmasını istemişti.
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