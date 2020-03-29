Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, yaptığı açıklamayla sosyal medyadaki futbolseverlerin takdirini kazandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle idmanlarını evde yaptığını söyleyen Alman futbolcu, maaşlar konusunda Süper Lig'de ilk defa feragatta bulunabileceğini açıklayan futbolcu oldu.

Podolski, "Maaş konusunu henüz konuşmadık ama kulüp çalışanlarına destek olmak adına para almamam gerekiyorsa bunu yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Yıldız isim ayrıca Mayıs ayından önce futbol maçlarının oynanmasını beklemediğini ve futbolcu çok özlediğini belirtti.

Lukas Podolski: "Maaş konusunu henüz konuşmadık ama kulüp çalışanlarına destek olmak adına para almamam gerekiyorsa bunu yapmaya hazırım" pic.twitter.com/kvEWpZsypV — yenisafakspor (@yenisafakspor) 29 Mart 2020