SÜPER LİG

Lukas Podolski'den alkışlanacak tavır: "Fedakarlık yapmaya hazırım"

Antalyaspor'un devre arası transfer döneminde Japonya Ligi takımlarından Visel Kobe'den transfer ettiği Lukas Podolski sosyal medyada büyük destek gören bir açıklamada bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman yıldız Lukas Podolski, sezon ortasında Japonya'dan ayrılarak Antalyaspor'a imza atmıştı.

Alman yıldız Lukas Podolski, sezon ortasında Japonya'dan ayrılarak Antalyaspor'a imza atmıştı.

Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, yaptığı açıklamayla sosyal medyadaki futbolseverlerin takdirini kazandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle idmanlarını evde yaptığını söyleyen Alman futbolcu, maaşlar konusunda Süper Lig'de ilk defa feragatta bulunabileceğini açıklayan futbolcu oldu.

Podolski, "Maaş konusunu henüz konuşmadık ama kulüp çalışanlarına destek olmak adına para almamam gerekiyorsa bunu yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Yıldız isim ayrıca Mayıs ayından önce futbol maçlarının oynanmasını beklemediğini ve futbolcu çok özlediğini belirtti.


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