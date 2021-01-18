Spor Luyindamanın eski hocası Gaziantep FKya geliyor
SÜPER LİG

Luyindama'nın eski hocası Gaziantep FK'ya geliyor

Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına hız veren Gaziantep Futbol Kulübü, Portekizli çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Haber Merkezi İHA
Sa Pinto son olarak Vasco da Gama'yı çalışırdı.
Sa Pinto son olarak Vasco da Gama'yı çalışırdı.

Geçtiğimiz hafta takımın başarılı teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ani bir şekilde ayıran Gaziantep Futbol Kulübü’nde yeni hoca arayışları hız kazandı. Takımı tecrübeli ve başarıya aç bir teknik adama emanet etmek isteyen Gaziantep FK yönetimi, yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü yeni hoca arayışlarından son aşamaya geldi.

Son bir kaç gündür yerli ve yabancı pek çok hoca ile görüşen Gaziantep ekibi, Portekizli 48 yaşındaki teknik direktör Ricardo Manuel Andrade Silva Sa Pinto (Ricardo Sa Pinto) ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Portekizli hoca ile son görüşmelerini yapan Kırmızı-siyahlı ekip, görüşmelerden olumsuz bir durum çıkmaması halinde 48 yaşındaki teknik adamla bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.

Sa Pinto ve Luyindama

Galatasaraylı Luyindama’nın hocalığını yaptı

Son olarak Brezilya’nın Vasco da Gama takımını çalıştıran Portekizli Ricardo Sa Pinto, daha önce Portekiz’in Braga ile Sporting, Belçika’nın Standard Liege, Polonya’nın Legia Varşova, Sırbistan’ın Kızılyıldız gibi takımlarını çalıştırdı. Ricardo Sa Pinto, kariyerinin en önemli başarısını ise Luyindama’lı Standard Liege ile Belçika Kupası’nı kazanarak yaşadı.

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