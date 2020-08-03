SÜPER LİG

Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti: Dev takımların listelerinde yer alıyorlar

Önümüzdeki sezon da Süper Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Süper Lig'den düşen ancak düşme uygulamasının bu sezona özel olarak kaldırılması sonrasında ligde kalan Malatya'nın yeni bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Yeni Malatyaspor, gelecek sezon da Süper Lig'demücadele edecek.

Yeni Malatyaspor, gelecek sezon da Süper Lig'demücadele edecek.

Fotoğraf: Orhan Yoldaş

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle zor duruma düşen kulüplerden olan Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Pandemi sürecinde büyük ekonomik kayıplar yaşayan kulüpler yeni sezon öncesi sözleşmesi biten futbolcuların yerini doldurmak için kara kara düşünüyor.

Yeni Malatyaspor da yeni sezon öncesi önemli sayıda oyuncusu ile sözleşmesi sona eren kulüplerden.
Sarı kırmızılı kulüpte sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesi sona eren futbolcular şunlar:

  • “Issiar Dia, Fabian Farnolle, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Kjartansson, Karim Hafez, Eren Tozlu’nun sözleşmeleri sona erecek.

Sarı kırmızılıların sözleşmesi biten oyunculardan yeniden anlaşmayı düşündüğü tek oyuncunun Arturo Mina olduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk transferini ise Bulgaristan takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki’yi renklerine bağlayarak yapmıştı.


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