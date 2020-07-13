Manuel Neuer'in Bosna Hersek hakkında ırkçı şarkı söylemesi Almanya'yı karıştırdı: Akıllara Mesut Özil geldi
Neuer'in Bosna hakkında ırkçı şarkı söylemesi Almanya'yı karıştırdı: Akıllara Mesut Özil geldi
Bayern Münih ve Alman milli futbol takımı kalecisi Manuel Neuer, tatilini yaptığı Hırvatistan'da söylediği ırkçı şarkılarla Almanya gündemine oturdu. Alman kalecinin Bosna Hersek'in topraklarını Hırvatistan'a ait gibi gösteren ırkçı bir şarkı söylemesi sonrasında, Neuer'in milli takımdan uzaklaştırılması istendi. Neuer'in ırkçı şarkı söylemesinin ardından akıllara Almanların Mesut Özil için yapılan ırkçı saldırıları getirdi.
Haber MerkeziDHA
Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Hırvatistan'da söylediği ırkçı şarkı sonrasında gündeme oturdu. 34 yaşındaki kaleci sosyal medyadan yayılan görüntüleri sonrasında, futbol kariyeri ve rol modeli olarak gösterildiği Almanya'da tartışılmaya başladı.
Gazeteler, milli takımdan uzaklaştırılmasını istedi
Tüm yayın organları eleştiri yağmuruna tutarken bazı gazeteler Neuer'in milli takımdan uzaklaştırılmasını teklif etti. 34 yaşındaki kaleciye, "O'nun milli olması O'nu masum kılmaz" eleştirileri getirildi.
Sekiz kez Almanya şampiyonluğu yaşayan Neuer'in medyaya yansıyan görüntüsünde Hırvatistan'da tatilde bulunduğu şu günlerde Bayern Münih kaleci antrenörü Toni Tapalovic ve bazı Hırvat arkadaşlarıyla birlikte aşırı sağcı grup "Thompson" dan Marko Perkovic'in "Lijepa Li Si" şarkısını seslendirdiği gözleniyor. Şarkı, Bosna Hersek'i Hırvatistan'a ait toprakları gibi gösteren ırkçı söylemler içeriyor.
Akıllara Almanlar tarafından Mesut Özil için yapılan ırkçı saldırılar geldi
Manuel Neuer'in 8 Ağustos'ta başlayacak Şampiyonlar Ligi turnuvası öncesi Hırvatistan da tatile çıktığı bilgisine ulaşılırken, Almanların yanı sıra Almanya'da yaşayan pek çok Türk vatandaşı Mesut Özil'e yapılanları hatırlatarak ırkçı söylemler içeren şarkıyı okuyan Neuer'in cezasız kalmamasını istiyor.
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