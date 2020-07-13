Neuer'in Bosna hakkında ırkçı şarkı söylemesi Almanya'yı karıştırdı: Akıllara Mesut Özil geldi

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Hırvatistan'da söylediği ırkçı şarkı sonrasında gündeme oturdu. 34 yaşındaki kaleci sosyal medyadan yayılan görüntüleri sonrasında, futbol kariyeri ve rol modeli olarak gösterildiği Almanya'da tartışılmaya başladı.

Gazeteler, milli takımdan uzaklaştırılmasını istedi

Tüm yayın organları eleştiri yağmuruna tutarken bazı gazeteler Neuer'in milli takımdan uzaklaştırılmasını teklif etti. 34 yaşındaki kaleciye, "O'nun milli olması O'nu masum kılmaz" eleştirileri getirildi.

Sekiz kez Almanya şampiyonluğu yaşayan Neuer'in medyaya yansıyan görüntüsünde Hırvatistan'da tatilde bulunduğu şu günlerde Bayern Münih kaleci antrenörü Toni Tapalovic ve bazı Hırvat arkadaşlarıyla birlikte aşırı sağcı grup "Thompson" dan Marko Perkovic'in "Lijepa Li Si" şarkısını seslendirdiği gözleniyor. Şarkı, Bosna Hersek'i Hırvatistan'a ait toprakları gibi gösteren ırkçı söylemler içeriyor.

Akıllara Almanlar tarafından Mesut Özil için yapılan ırkçı saldırılar geldi

Manuel Neuer'in 8 Ağustos'ta başlayacak Şampiyonlar Ligi turnuvası öncesi Hırvatistan da tatile çıktığı bilgisine ulaşılırken, Almanların yanı sıra Almanya'da yaşayan pek çok Türk vatandaşı Mesut Özil'e yapılanları hatırlatarak ırkçı söylemler içeren şarkıyı okuyan Neuer'in cezasız kalmamasını istiyor.

Bu kadarına da PES Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan) Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in, PES oyunlarının Çin sürümlerinden çıkarılacağı belirtildi.İngiltere’nin Independent gazetesinin haberine göre, PES’in Çin haklarını elinde bulunduran şirket, “Açıklama, Çinli hayranlarının duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış ruhuna zarar verdi. Bunu anlamıyor, kabul etmiyor ve affetmiyoruz” açıklamasını yaptı.Maçına sansür uyguladılarÇin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil’in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.Mesut Özil, Çin'in zulmüne şu ifadelerle dikkati çekmişti;Ey Doğu Türkistan...Ümmetin kanayan yarası...Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu...Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler...Kuran'lar yakılıyor...camiler kapatılıyor...Medreseler yasaklanıyor...Din alimleri birer birer öldürülüyor...Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor...Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor...Bacılar zora Çinli erkekler ile evlendiriliyor...Tüm bunlara rağmen...Ümmeti Muhammet suskun...Sesi çıkmıyor...Müslümanlar sahiplenmiyor...Bilmezler mi ki, Zume Rıza Zulümdür.Hz. Ali ne güzel demiş:"Zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!"Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede?Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur.Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerinin sessizliği olacaktır.Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle...Şüphesiz ki, Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.#HayırlıCumalarDoğuTürkistan 🙏🏼 pic.twitter.com/dJgeK4KSIk— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 13 Aralık 2019

Mesut Özil'in 'Doğu Türkistan' paylaşımı Çinlileri çıldırttı Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yıldız futbolcunun Uygurların sesini duyurduğu bu paylaşımı büyük yankı uyandırırken, Çin’de ise rahatsızlığa neden oldu.Arsenal 'siyasi' dedi, zulme sessiz kaldıÇinlilerden gelen tepkiler üzerine Arsenal Kulübü bir açıklama yayınladı. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’dan yapılan açıklamada, "Bu paylaşım Mesut Özil’in kişisel fikridir. Arsenal, bir futbol kulübü olarak siyasi konulara karışmama konusundaki çizgisini korumakta kararlıdır" denildi.Mesut Özil'in, Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı zulme dikkat çeken paylaşımı sonrası Arsenal'den açıklama geldi📢"Bu paylaşım Mesut Özil’in kişisel fikridir. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasi konulara karışmama konusundaki çizgisini korumakta kararlıdır" pic.twitter.com/VvczXmUHi2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Aralık 2019 Mesut Özil paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı;Ey Doğu Türkistan...Ümmetin kanayan yarası...Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu...Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler...Kuran'lar yakılıyor...camiler kapatılıyor...Medreseler yasaklanıyor...Din alimleri birer birer öldürülüyor...Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor...Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor...Bacılar zora Çinli erkekler ile evlendiriliyor...Tüm bunlara rağmen...Ümmeti Muhammet suskun...Sesi çıkmıyor...Müslümanlar sahiplenmiyor...Bilmezler mi ki, Zume Rıza Zulümdür.Hz. Ali ne güzel demiş:"Zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!"Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede?Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur.Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerinin sessizliği olacaktır.Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle...Şüphesiz ki, Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.#HayırlıCumalarDoğuTürkistan 🙏🏼 pic.twitter.com/dJgeK4KSIk— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 13 Aralık 2019