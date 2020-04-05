GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Maradona'dan büyük fedakarlık: Maaşımı kesin

Teknik direktör Diego Armando Maradona, koronavirüs nedeniyle gelirleri düşen takımından maaşının kesilmesini talep etti.

Haber Merkezi AA
Arjantin'in dünyaca ünlü ismi Maradona, tüm zamanların en iyi futbolcusu olarak görülüyor.

Arjantin'in dünyaca ünlü ismi Maradona, tüm zamanların en iyi futbolcusu olarak görülüyor.

Fotoğraf: AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran Diego Armando Maradona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelirleri düşen takımından maaşının kesilmesini istedi.

Kulüp başkanı Gabriel Pellegrino, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Maradona ile fikir alışverişinde bulunuyorduk ve maaşının kesilmesini talep etti" ifadelerini kullandı.

Pellegrino, Arjantin'in efsane futbolcularından olan Maradona'nın sözleşmesinin ağustos ayında sona ereceğini fakat bunu önemsemediklerini ve yola beraber devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Arjantin'de ligler 17 Mart'ta askıya alınmıştı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cengiz Ünder'den 'Evde Kal' paylaşımı
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.