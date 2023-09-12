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Spor

Marcao için kötü haber: Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Galatasaray'dan transfer olduktan sonra sakatlıklar nedeniyle İspanya'da beklediği performansı gösteremeyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

21:41 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Marcao, geçen sürede Sevilla'da yalnızca 11 maçta süre buldu

Marcao, geçen sürede Sevilla'da yalnızca 11 maçta süre buldu

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ve ardından sakatlıkların etkisiyle İspanya'da aradığını bulamayan Marcao, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek.


Marcao, Sevilla'nın Devler Ligi kadrosunda yok

Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği geniş kadroda yer almadı.


Son UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu geçen sezon Galatasaray'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Marcao, geçen sürede Sevilla'da yalnızca 11 maçta süre buldu.


Sevilla, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda; Arsenal, PSV Eindhoven ve Lens ile mücadele edecek.



#Marcao
#Sevilla
#UEFA Şampiyonlar Ligi
14 dakika önce
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