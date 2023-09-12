Marcao için kötü haber: Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ve ardından sakatlıkların etkisiyle İspanya'da aradığını bulamayan Marcao, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek.

Son UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu geçen sezon Galatasaray'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Marcao, geçen sürede Sevilla'da yalnızca 11 maçta süre buldu.

Sevilla, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda; Arsenal, PSV Eindhoven ve Lens ile mücadele edecek.