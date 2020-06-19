Max Kruse ayrılığının perde arkası ortaya çıktı: Kulübe rest çekmiş!

Sarı-lacivertli yönetim, 2 hafta önce futbolcular ile toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını ile ilgili yol haritasının konuşulduğu toplantıda futbolculara iki ayrı yol haritası çizildi. İlk opsiyon futbolcu ücretlerinde yüzde 15 indirim olurken ikincisi ise bağımsız denetim kurulu sürecinin tamamlanması ve oluşturulan raporlar doğrultusunda bir daha toplantı yaparak neler yapılacağının konuşulmasıydı. 28 futbolcunun yer aldığı toplantı sonrasında sunulan 2 seçeneği de kabul etmeyen Max Kruse, kulübe ihbarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini istedi.

"Banka teminatını bozdururum"

Alman futbolcu, yaşanan süreçte sarı-lacivertli yönetime "Paramı almadan idmanlara çıkmam, maçlarda da oynamam" diyerek resti çekti. Pandemi süreci öncesinde alacağı bulunmayan ve bu süreçte biriken 3 aylık parasının ödenmemesi durumunda "Banka teminatını bozdururum" diyen Max Kruse, alacaklarını bu şekilde tahsil etmek istedi.

Max Kruse'den Emre Belözoğlu'na: Futbolcu musun yönetici mi? Süper Lig’de 7 Mart’ta oynanan Denizlispor maçında sakatlanan ve 3 ayı aşkın süre takımdan ayrı çalışan Max Kruse, geçtiğimiz günlerde de apandisit ameliyatı olmuştu. Max Kruse’nin disiplinsiz davranışları takım arkadaşları arasında huzursuzluğa neden oluyordu. Alman yıldızı, disiplinsiz davranışları nedeniyle uyaran takım kaptanı Emre Belözoğlu’na Kruse’nin “Sen futbolcu musun, yönetici misin? Bana böyle uyarıda bulunamazsın” diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.Sözleşmeyi feshettiBu gelişmeler yaşanırken, sarı-lacivertli kulüp, Kruse’nin sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır” denildi. Fenerbahçe’de sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Belözoğlu’nun yeni sezon planlamasında Kruse’yi düşünmediği, yönetime bu yönde rapor verdiği öğrenildi.Galeri: Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu iddiası: Futbolcular biliyorÇimşir tarihe geçmek istiyor: Üçüncü kez yine Trabzonlu bir teknik adamla şampiyonluk gelecekTüm Türkiye yanımda oldu: Fernando Muslera altı ay sonra formasına kavuşacak

Kruse'nin Almanya özlemi

Sarı-lacivertli ekibin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Max Kruse'nin ayrılmasındaki en önemli sebeplerden biri memleketi olan Almanya özlemi. İlk defa Almanya dışında bir ülkede forma giyen Kruse, tekrar Bundesliga'ya dönmek istediği için böyle bir adım attı.

Edinilen bilgiye göre sezon içinde en ufak bir mazerette ülkesine gitmek isteyen hatta bunu günübirlik Türkiye-Almanya seyahatine kadar düşüren Kruse sık sık sorun çıarıyordu. Devamlı Almanya'ya giden ve Türkiye'de mutsuz olduğunu sürekli dile getiren Max Kruse, pandemi sürecini de bahane ederek böyle bir adım attı ancak işin FIFA ve CAS tarafında hala netlik kazanmış bir durumu yok.

Uzlaşma sonrası ödemeler yapılacak

Max Kruse'nin kulübe ihbarname çekerek alacaklarını tahsil etmek istemesi ve sözleşmesini tek taraflı feshetmesi üzerine sıkıntılı bir sürece giren Fenerbahçe yönetimi, aynı sorunla yeniden karşılaşmak istemiyor. Futbolcularla yapılan uzlaşma görüşmeleri sonrasında alacakların ödenmesini planlayacak olan sarı-lacivertli yönetim en kısa sürede bu süreci noktalayacak.