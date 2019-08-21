Max Kruse en çok anahtar pası atan ismi oldu
SÜPER LİG

Max Kruse en çok anahtar pası atan ismi oldu

Max Kruse en çok anahtar pası atan ismi oldu

Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep’i 5-0 mağlup ettiği maçta bir asiste imza atan Max Kruse, Süper Lig’de ilk haftanın en çok anahtar pas atan ismi oldu.

Haber Merkezi IHA
Fenerbaçe, Max Kruse'yi Werder Bremen ile sözleşmesi sona erdiği için bonservissiz olarak kadrosuna katmıştı.

Fenerbaçe, Max Kruse'yi Werder Bremen ile sözleşmesi sona erdiği için bonservissiz olarak kadrosuna katmıştı.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Werder Bremen’den renklerine kattığı Max Kruse, ilk hafta performansıyla göz doldurdu. Gazişehir Gaziantep maçında 90 dakika sahada kalan Alman yıldız, takımına bir penaltı kazandırırken, Ferdi Kadıoğlu’nun attığı 5. golün de asistini yapmıştı.

Kruse, bu maçta yaptığı 7 anahtar pasla, Süper Lig’in ilk haftasında bu alanda en iyi isim oldu. Kruse’yi, 5 pasla Bakasetas (Alanyaspor) ve 4 pasla Jimmy Durmaz (Galatasaray) takip etti.

  • Alman yıldız ayrıca Gazişehir Gaziantep maçında ceza sahası içine attığı 12 pasla bu alanda da ligin en çok başarılı pas atan isim oldu.


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