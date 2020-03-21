SÜPER LİG

Max Kruse'den koronavirüs açıklaması: Gidersem geri dönemem

Fenerbahçeli Max Kruse, Alman basınına yaptığı açıklamada "10 gün boyunca İstanbul’dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanacağım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Kruse'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kruse'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Sarı-lacivertlilerin Alman yıldızı Max Kruse, koronavirüs hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle çalışmalarına evinden devam ettiğini belirten Kruse, "Kulüp katı kurallar koydu. Önlemler alındı. 10 gün boyunca İstanbul’dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Şu anda Almanya’ya dönemem. Almanya’ya gidersem, tekrar Türkiye’ye dönemem çünkü 17 Nisan’a kadar tüm Avrupa ülkelerine giriş yasağı var. Bu yüzden önce burada kalıyorum ve mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanacağım" dedi.


Süper Lig’de sarı-lacivertli forma ile 20 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 7 de asistlik performansıyla takımına katkı verdi.
Süper Lig’de sarı-lacivertli forma ile 20 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 7 de asistlik performansıyla takımına katkı verdi.

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