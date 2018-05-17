McGregor yuvaya geri döndü

Teknik direktörlük koltuğuna Liverpool’un efsane ismi Steven Gerrard'ı getiren Rangers Kulübü, 36 yaşındaki eski kalecisi McGregor'u transfer etti.

2 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli eldiven yaptığı açıklamada altyapısından yetiştiği kulübe geri döndüğü için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

McGregor 2012-2013 sezonun Beşiktaş forması giymişti.