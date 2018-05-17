AVRUPA LİGLERİ

McGregor yuvaya geri döndü

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İskoç kaleci Allan McGregor, Glasgow Rangers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
McGregor'un Beşiktaş'a Rangers'tan transfer olmuştu.

McGregor'un Beşiktaş'a Rangers'tan transfer olmuştu.

Teknik direktörlük koltuğuna Liverpool’un efsane ismi Steven Gerrard'ı getiren Rangers Kulübü, 36 yaşındaki eski kalecisi McGregor'u transfer etti.

2 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli eldiven yaptığı açıklamada altyapısından yetiştiği kulübe geri döndüğü için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

  • McGregor 2012-2013 sezonun Beşiktaş forması giymişti.

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