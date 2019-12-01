Medical Park'ta derbi heyecanı

Süper Lig’de haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray’ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Süper Lig’in geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray ise, kritik derbiyi kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Onazi, Novak, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz, kadroda yer alamayacak. Kas zarı yırtığı iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge ile Caleb Ekuban’ın ise 18 kişilik kadroda olabileceği kaydedildi.

Galatasaray'da 4 sakat 1 cezalı

Galatasaray’da ise tedavileri süren Falcao, Andone ve Şener ile sezonu kapatan Luyindama forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Rekabette 128. randevu

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 45 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 127 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 166, Trabzonspor ise 142 kez gol sevinci yaşadı.

📌Trabzonspor-Galatasaray rekabeti



🏟Maç: 127

✅Galatasaray galibiyeti: 58

🤝Beraberlik: 27

✅Trabzonspor galibiyeti: 42



⚽Galatasaray gol: 166

⚽Trabzonspor gol: 142 pic.twitter.com/6cZ65hyoAz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Kasım 2019

Trabzonspor yeni stadında kazanıyor

Trabzonspor, 18 Aralık 2016’da açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı’nda Galatasaray ile yaptığı 3 lig maçını da kayıpsız tamamladı. Karadeniz ekibi, rakibini 2016-2017 sezonunda 2-0, 2017-2018’de 2-1, 2018-2019’da ise 4-0’lık sonuçlarla mağlup etti. Bordo-mavililer, bugün oynanacak maçı da kazanarak 4’te 4 yapmaya çalışacak. Trabzonspor, yeni stadında Galatasaray ile yaptığı 3 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Sosa, Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth.

Galatasaray: Muslera, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Emre Taşdemir, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer, Adem.