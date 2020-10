Mehmet Altıparmak büyük hedefini açıkladı

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı açıklamalarda bulundu.

İyi bir takıma sahip olduklarını belirten Mehmet Altıparmak, "Geçen sezondan var olan iskelet kadronun yanına önemli transferler yaptık. Çok pozisyon üreten ve gol atan bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Oynadığımız 4 maçta bunun sinyallerini verdik" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın bu sezon 100. yılını kutlayacağını hatırlatan ve bu durumun önemine dikkati çeken Altıparmak, "100. yılımızda çok önemli hedeflerimiz var. 100. yılında Kasımpaşa'ya kupa getirmek istiyoruz. En büyük hedefimiz 100. yılında Kasımpaşa'ya Türkiye Kupası'nı getirmek ve Avrupa kupalarına katılmak. Bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Bu sene hedeflerimiz büyük" diye konuştu.

"Şampiyonluk yarışında olduğumuzda bizi konuşacaksınız"

Mehmet Altıparmak, şampiyonluk yarışında yer alabilecek bir futbol oynayacaklarına inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birinde görev yaptığını vurgulayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Burada muhteşem bir düzen ve işleyiş var. İyi yönetilen kulüpler bu sezon başarılı olacaktır. Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor bunu geçen sezon ispatladı. Bu sezon biz de bu kulüplerin arasındayız. Bu sezon da ekstra şampiyonluk adayları çıkabilir. Bunlardan biri biz de olabiliriz. İlk 4 haftalık periyot kimseyi yanıltmasın. Bundan sonraki süreçte lig daha çok oturacak. Biz de bu yarışın (şampiyonluk) içinde olacağız. Değerli oyuncularım var. Hiçbir takımdan aşağı kalır yanımız yok. Oynadığımız futbolla bunu göstereceğiz. İnşallah bunu yaptığımızda bizi konuşacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.

"Koita'ya teklif geldi ancak kabul etmedik"

Mehmet Altıparmak, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Gineli futbolcu Fode Koita için teklif aldıklarını ancak lacivert-beyazlı takımın hedefleri nedeniyle kabul etmediklerini aktardı.

Ligin ilk 3 haftasında oynanan maçlarda kadroda yer almayan 29 yaşındaki golcü oyuncunun durumuna açıklık getiren Altıparmak, "Koita çok önemli bir oyuncu. Ben vazgeçilmez oyuncu olduğuna inanmıyorum. Değerli oyuncu vardır. Koita'ya büyük takımlardan tekliflerin gelmesi çok normal. Geçen sezon takıma çok fazla katkı verdi. Ancak biz bir hedef koyduk. İsteyen takımlarla aynı hedefe gideceğim. Koita'yı neden vereyim? Biz bunu bir türlü anlatamadık, belki bu durum menajerler ve diğer kulüplerden kaynaklandı. Koita'nın ciddi bir sakatlığı vardı. Sezon öncesi bizimle olamadı. Bir takıma gitme isteği olabilir. Bu normal. Önemli olan bizim düşüncelerimiz. Koita'ya 'Hedefimizi yakalamak için sana ihtiyacımız var, bizimle birliktesin' dedik. Neticesinde bir yere gitmedi ve bizimle kaldı. Koita'ya teklif geldi ancak hedeflerimiz olduğu için kabul etmedik" diye görüş belirtti.

"Türk futbolunun en büyük sorunu yönetme"

Mehmet Altıparmak, Türk futbolunda en büyük sorunun kulüplerin doğru yönetilmemesinden kaynaklandığını savundu.

Türk ekiplerinin son yıllarda Avrupa kupalarında istenilen sonuçları alamadığının ve birçok kulübün mali sorunlarla mücadele ettiğinin hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Sorun, kulüp yönetmekle ilgili. Türk futbolunun en büyük sorunu yönetme. Kulüpler mali anlamda kötü yönetildiği için istediğin kaliteli oyuncuları getiremiyorsun. Galatasaray, UEFA Kupası'nı aldığı zaman takımda Hagi gibi kaliteli bir oyuncu vardı. Yanında yetenekli Türk futbolcular vardı. Başarı böyle sağlandı. Daha sonra sadece Alex geldi Fenerbahçe'ye. Hala bir Sergen'imiz ve Tümer'imiz yok. Eski futbolcuların kalitesi kalmadı. Sadece bir oyuncu için maça giden taraftarlar vardı. Eskiden milli ruh vardı. Bu maalesef kayboldu. Maçtan önce İstiklal Marşı okunuyor. Sahadaki 22 oyuncudan 18-19'u yabancı. Değerlerimizi kaybettik. Transferler farklılaşınca Avrupa ile aramız açıldı."

Türk oyunculara daha fazla değer verilmesi gerektiğinin altını çizen Mehmet Altıparmak, şu ifadeleri kullandı:

"Türk oyuncuların sayısını arttırmak zorundayız. Bu işi böyle başarabiliriz. Oyuncularımızı yetiştirmeliyiz. Yetenekli bir ülkeyiz. Kendi değerlerimizi daha fazla öne çıkarmamız lazım. Avrupa'da başarılı olduğumuz dönemlerde daha fazla yerli oyuncularımız oynuyordu. Takımda kaliteli yabancılar olduğu zaman Türk oyuncular ortaya çıkıyor. Bunu yapmaya çalışıyorum. Çok fazla oyuncu yetiştirdim ve bunu yapmaya devam edeceğim."

"Aytaç ve Yusuf A Milli Takım'ı hak ediyor"

Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı takımın oyuncuları Aytaç Kara ile Yusuf Erdoğan'ın sergiledikleri performansla A Milli Takım'a çağrılmayı hak ettiğini belirtti.

Milli takımda iyi bir jenerasyon yakalandığını anlatan Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şenol Güneş, çok saygı duyduğum ve değerli bir teknik direktör. Çok sevdiğim bir abimdir. A Milli Takım, bir şeyler yapabilecek takımlardan biri. İyi bir jenerasyon var. Ancak daha fazla hak eden oyuncular var. Aytaç'ın performansı milli takımdaki çoğu oyuncudan daha iyi. Milli takım bekleme yeri değil. İyi performans sergileyen futbolcunun orada olması gerek. Şenol hocam muhakkak oyuncu seçerken bunları göz önünde bulunduruyor. Aytaç ve Yusuf'un performanslarıyla A Milli Takım'ı hak ettiklerini düşünüyorum. Bu süreçte Aytaç ve Yusuf kullanılabilirdi. Hak etmişlerdi. Ben bekliyordum. İnşallah bir dahaki dönemde milli takıma gideceklerine inanıyorum."

Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray'a attığı gol ve yaşadığı sevinç sosyal medyayı salladı Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, Galatasaray maçının ilk yarısının son dakikalarında harika bir gole imza attı.Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kapısından dönen yetenekli oyuncu, sarı kırmızılılara attığı golden sonra Galatasaray yedek kulübesinin önünden geçti ve sevincini kayarak yaşadı. Yusuf Erdoğan'ın attığı gol ve yaşadığı sevinç sosyal medyada gündem haline geldi.

Şenol Güneş'e mesaj gönderdi: Milli Takım'ı hak ediyorum Kasımpaşa'nın tecrübeli orta sahası Aytaç Kara, Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü sahalarında oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Büyük rakiplere karşı oynanan maçlarda oyuncuların daha kolay konsantre olduğunu söyleyen Aytaç Kara, "Hazırlıklarımız her zamanki gibi yoğun şekilde devam ediyor. Yoğun antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İyi hazırlanmak istiyoruz, iyi çalışıyoruz. Galatasaray maçları her zaman zor olur. Her maç zor ama böyle maçlar daha fazla efor sarf etmen gereken maçlar. Onlar da sezona iyi başlayan takımlardan. Aslında şu anda oyun olarak en iyi takım diyebilirim. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Konsantrasyonun en kolay sağlanacağı maçlardan bir tanesi. Çünkü herkes farklı şekilde konsantre oluyor. Zorlu bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı."Sezon başları her zaman zordur"Sezon başlarında takımların oturmasının 3-4 haftayı bulabileceğine dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, "Geçen sene yeni gelen arkadaşlarımızla uyum sürecini çabuk atlattık. Adaptasyonu kısa sürede sağlayınca bu takıma oyun olarak da mücadele olarak da puan olarak da yansıdı. Sezon başları her zaman zordur. Takımın oturması 3-4 haftayı bulur. Hem oyunun hem hocanın anlattıklarını oyuncunun alması 3-4 haftayı bulabiliyor. Her sezon başı böyle oldu. Biz de bu sürecin içindeyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Takım tam oturmadı. Takım oturduktan sonra tekrardan iyi skorlar alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu."Her zaman en üstü düşünmek istiyoruz"Kaliteli isimlerden oluşan bir takım olduklarını belirten Aytaç Kara, "Kaliteli ve bu ligde uzun süredir oynayan oyuncularımız çok. Her zaman en üstü düşünmek istiyoruz biz. Tabii ki Avrupa kupası neden olmasın. Takımımız oturduktan sonra bunu da yapabiliriz" diye konuştu."Teklifler geldi ama Kasımpaşa'da mutluyum"Geçtiğimiz sezon gösterdiği iyi performansın ardından transfer teklifleri aldığını anlatan tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:"Teklifler oluyor. Sezonu iyi geçiren bir oyuncu göz önünde oluyor. Geçen sezon da ben hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir sezon geçirdim. Performans olarak sahaya en iyisini koymaya çalıştım. Çünkü her zaman hedefim bu; üstüne koyarak devam etmek. Ben de bunu geçen sene iyi gerçekleştirdim. Doğal olarak transfer teklifleri geldi ama şu an Kasımpaşa'da çok mutluyum. Burada özel bir ortam var. 1 sene daha sözleşmem var. Tamamen işime ve buraya odaklanmış durumdayım. Burada da çok mutluyum. Performans olarak kendi adıma her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ekstra çalışmalarım da oluyor. Transfer teklifleri oluyor ama ben sahada işime bakmaya çalışıyorum. Bunlar da doğal süreçler, olabiliyor. Dediğim gibi takımımda çok mutluyum. O transfer süreci de çabuk geçti, takımıma odaklanmış durumdayım."Adı Galatasaray ile anılan Aytaç Kara, şut çalışması idmanını takım arkadaşlarının 'Galatasaray' tezahüratları altında gerçekleştiriyor pic.twitter.com/XiXPICd97F— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 2, 2020 "Mehmet hoca her şeyi en iyi şekilde yapabilecek kapasiteye sahip"Takımın başına bu sezon geçen Mehmet Altıparmak ile profesyonel kariyerinin başında tanıştığını dile getiren Aytaç, "Profesyonel kariyerimin başında Altay'da birlikteliğimiz olmuştu. Mehmet hoca ile orada tanışmıştım. Şimdi Süper Lig'de bir aradayız, aynı takımdayız, aynı hedef için mücadele ediyoruz. Her futbolcunun olduğu gibi teknik direktörlerin de hedefi var. O da takımı için en iyisini verip, takımın sahada en iyi performansı sergilemesi için çalışıyor. Mehmet hoca istekli, her şeyi en iyi şekilde yapabilecek kapasiteye sahip. İnşallah hem onun hem de bizim adımıza her şey güzel gider. O da hedeflerine ulaşmak için adım atmış olur. Biz de hedeflerimize devam ederiz" ifadelerini kullandı."Kötü başlangıcımızı pandemiye bağlamıyorum"Sezona yaptıkları kötü başlangıcın sebebinin koronavirüs pandemisi olmadığını düşündüğünü vurgulayan Aytaç Kara, "Pandemi sürecinden sonra oynanan maçlarda topladığımız 25 puanla biz şampiyon Başakşehir'in önünde bitirmiştik. Pandemi etkileyecek olsa geçen sene etkilerdi. Ama öyle bir süreç kondisyon olarak, mücadele olarak futbolcuyu etkileyebilir tabii ki. Uzun bir ara verdik. Belki de dünya tarihinde bir ilktir. Bir daha belki de böyle bir şeye 50-60 yıl rastlanmaz bile. Biz de böyle bir şeye denk geldik. Süreç olarak geçen sene etkilenmedik, bu sene de kötü başlangıcımızı ben ona bağlamıyorum. Çünkü dediğim gibi geçen sene pandemiden sonra 25 puan topladık. O süreci Başakşehir'in önünde bitirdik. Bu başlangıç tam olarak takımın oturmaması ve oyuncuların birbirini tanımasıyla alakalı diye düşünüyorum" dedi."Geçen sezon gösterdiğim performansla Milli Takım'ı hak ettiğimi düşünüyorum"Geçen sene gösterdiği performansla milli takıma davet edilmeyi hak ettiğini düşündüğünü belirten deneyimli oyuncu, "Yaşım 27 ama bu ligde 9-10 senedir oynuyorum. Artık bu ligin tecrübeli oyuncularından birisiyim. Milli takıma herkes gitmek ister, ben de tabii ki gitmek istiyorum. Performans olarak da hak ettiğimi düşünüyorum. Tekrardan bir davet almak herkesin isteyeceği bir şeydir. Ben de bunu bekliyorum. Olmazsa tabii ki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendi adıma da söylediğim gibi sahada takımıma en iyisini verebilmek için çalışmalarıma devam ediyorum" şeklinde konuştu."Futbol taraftarlarla daha güzel"Son olarak Kasımpaşa taraftarlarına teşekkür eden Aytaç Kara, sözlerini şöyle noktaladı:"Taraftarlarımız sosyal medyadan mesajlar atıyorlar, sağ olsunlar. Zaten bir takımın olmazsa olması taraftardır. Çünkü onlarla birlikte güçlenebiliyorsunuz. Hepsine teşekkür ediyorum. Attıkları mesajlarla yanımızda olduklarını hissettiriyorlar. Bizim stadyumumuz küçük, orası dolduğu zaman daha güzel bir atmosfer oluyor. Geçen sene üst üste aldığımız galibiyetlerle o stadı doldurarak daha güzel şeyler yaşadık. İnşallah tüm dünya, Türkiye için bu kötü dönemi atlatıp, taraftarlarla birlikte olmak istiyoruz. Hem deplasmanda olsun rakip taraftarlarla hem kendi sahamızda birlikte olmak istiyoruz. Çünkü; futbol onlarla daha güzel."

"Taraftar olmadığı zaman maçlardan zevk almıyoruz"

Mehmet Altıparmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında maçların seyircisiz oynanmasından mutsuz olduklarını dile getirdi.

Statların kapasitesine göre karşılaşmaların belli oranlarda seyircili oynatılabileceğini vurgulayan Altıparmak, "Yavaş yavaş seyirciler alınmaya başlanacak. Taraftar olmadığı zaman maçlardan çok fazla zevk alamıyoruz. Bu işin bir an önce bitmesini istiyoruz. Uyarıları dikkate almamız gerekiyor. Fransa'da ve Almanya'da taraftarlar maçlara giriyorlar. Futbol taraftarla güzel. İnşallah o özlenen günlere hep birlikte ulaşacağız. Futbolun bir oyun olduğunu ve dünyanın sonu olmadığını bilsinler. İzlerken zevk alsınlar. Bu işin seyir zevki olduğunu unutmayalım" diye konuştu.

"Efecan'ın bulunduğu nokta tesadüf değil"

Mehmet Altıparmak, Aytemiz Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkati çeken milli futbolcu Efecan Karaca hakkında da görüşlerini paylaştı.

Deneyimli teknik adam, A Milli Takım'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı özel maçta bireysel çabasıyla attığı golle öne çıkan eski öğrencisi hakkında şunları kaydetti:

"Efecan ile yıllar önce Kartalspor'da çalıştım. Ben geldiğimde Efecan, oynatılmayan ve çok fazla kadroya giremeyen bir oyuncuydu. Onu 5-6 maçta oynattım. Müthiş yetenekli. Alanyaspor'a gidince Efecan'ı da zorla transfer ettirdim. Çok iyi işler yaptı. Bugünlere geldi. Gururla seyrediyorum. Buraları çok hak etti. Çok çalıştı. Bulunduğu nokta tesadüf değil. Bunu başarmak çok kolay değil. Hem karakteri hem oyunculuğuyla adam gibi adamdır. Yolu açık olsun. Gururla izliyorum. Hak ettiği yere çok geç geldi."

Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Mehmet Altıparmak, teknik direktör olarak Süper Lig'de ikinci deneyimini Kasımpaşa'da yaşıyor.

Deneyimli teknik adam, bu kulvarda daha önce 2018-2019 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yer almıştı.

Altıparmak'ın Süper Lig'de ilk deneyimi istediği gibi geçmedi. Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor, 6 maçta alınan 2 puanın ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı.

Mehmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'u arka arkaya 3 yıl TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Altıparmak, TFF 1. Lig'de yaşadığı başarıları Süper Lig'e de taşımak istiyor. Mehmet Altıparmak'ın hedefi Kasımpaşa'da başarılı olmak ve kariyerini Süper Lig'de sürdürmek.