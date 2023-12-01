Mehmet Büyükekşi: "Turnuvada son noktaya kadar ilerlemeyi hedefliyoruz"

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, Türk futbol tarihinde ilk kez eleme gruplarından lider çıkarak dünyanın en büyük spor organizasyonlarının başında gelen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Avrupa'nın en genç ve yetenekli milli takımı ile dünyada Türkiye'den sonra en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da adeta ev sahibi gibi oynayacağımız bir turnuvaya katılacağız. A Milli Futbol Takımı'mıza, teknik heyetimize güveniyoruz. Kura çekiminde hangi milli takımlarla eşleşirsek eşleşelim, önce grubumuzdan çıkmayı sonra da turnuvada ilerleyebildiğimiz son noktaya kadar ilerlemeyi hedefliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak amacımız bütün büyük turnuvalara katılan bir milli takım yaratmak. Başarının sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. 2032 yılında İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz Avrupa Şampiyonası'na kadar tüm büyük uluslararası turnuvalara katılmayı ve 2032 yılında da ev sahibi olduğumuz turnuvada final oynamayı hedefliyoruz. Kazandığımız her milli maçtan sonra söylediğimiz 'En büyük Türkiye' sözünü alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Sahada oynadığımız tüm oyunların hakkını vererek ay-yıldızlı bayrağımızın bizlere yaşattığı duyguları tüm dünyaya haykıracağımız bir şampiyona bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.