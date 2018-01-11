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Mehmet Demirkol: Galatasaray Evra'yı alır

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demirkol, sarı kırmızılıların alacağı futbolcuyla ilgili de bilgi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Demirkol.

Mehmet Demirkol.

Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın son durumu ve transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Demirkol'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

  • "Donk şu an sıfır durumda. Yeni bir şey çkacak ortaya. Bizim bildiğimiz Donk değil. Bayadır oynamıyor. Fatih hoca nasıl ele alacak nasıl oynatacak bilmiyoruz. Mariano'yu nasıl kullanacak tahmin ediyorum. Ama Tudor'dan daha fazla atak kullanacaktır. Bana kalırsa öyle. Ama Donk'u bilemeyiz. Görmeden üzerine bir şey söyleyebilecek oyuncu değil. Daha hızlı ayaktan çıkarma üzerinde çalışıyor Fatih hoca. Top geldiği gibi ayaktan çıkmasını istiyor. Bence Belhanda orta saha oynamayacak, ikinci bir forvet oynayacak. Kadro uygun bence. Rodriguez dışında açık net oyuncusu yok. Çizgide oynayan oyuncu değil Yasin. İçeri giriyor. Ama Rodrigues hem hızlı hem de çizgi oyuncusu. Mariano ile uyumları çok iyi. İkisinin oldğu kanatlar çok iyi."

"Evra 3-4 ay için gelir Galatasaray'a"

  • "Şimdi Hakan Balta bizzat kendisi sol bekte oynayamayacağını söyledi. Normal. Ama o kadar uzun kaldıktan sonra olabilir. Şartlar bunu gerektirebilir. Örnek olarak Ümit Özat. Sol ayaklı oyuncu pek yok Galatasaray'da. Hakan Balta'nın savunma bilgisi iyi. Latovlovici de hiç yok. Karabükspor'da iken de öyleydi ama ön tarafta iyi. Daha imza attığı zaman sol beke ihtiyacım var dedi. Evra olur bana göre. Brezilya'nın en iyi sol beki olsa Türkiye'ye gelse kafa gidebilir. Türkiye'de bir ekol olmadığı için, oyuncu yapısı olmadığı için onları bir kalıba dökemiyorsun. Sezon başı gelmiş olsa iklime alışır her şeye alışır çıkar oynar. Ama bana göre Evra 3-4 ay için gelecektir. Eğer hazırsa tabi."

Bruma'nın menajerinden Galatasaray sözleri
Bruma'nın menajerinden Galatasaray sözleri

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın menajeri Catio Balde, Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma dönmesinin mümkün olmadığını dile getirdi ve transfer dedikodularına son noktayı koydu.Skorer'e konuşan Balde, şunları söyledi:Bruma, Fatih Terim'i çok seviyor ancak Leipzig onu bırakmama kararı aldı. Kendisi de dönmeyi düşünmüyor.Sezon başında 15 milyon euroya Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a Fatih Terim döneminde 11 milyon euro bedelle transfer edilmişti. @bruma_7&#39;in paylaştığı bir gönderi (Kas 7, 2017 at 2:00ös PST)

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