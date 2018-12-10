Mehmet Demirkol'dan Comolli tweeti: Yürüsün

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak 16. sıraya geriledi. Bu sonucun ardından başkan Ali Koç takıma kızıp, Manisa'dan İstanbul'a otobüsle dönmeleri kararını aldı.

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol da sosyal medya hesabından attığı tweette Koç'un bu kararına atıfta bulunarak, "Comolli de yürüsün" yorumunu yaptı. Tecrübeli yorumcunun bu tweeti 22 bin beğeni aldı.

Demirkol bu sabahki beIN Sports yayınında da yine sportif direktör Comolli'yi eleştirerek, "Fenerbahçe'de bu iş böyle gitmez. Ameliyat lazım. Bir kere bu iş, güven işi. Fenerbahçe'de Comolli'ye güvenen 1 kişi var mıdır?" şeklinde konuştu.

Comolli de yürüsün — mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) 9 Aralık 2018

Hasan Ali Kaldırım gözyaşlarını tutamadı Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına geriledi.Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli oyuncuların büyük üzüntü yaşadığı gözlenirken, takım kaptanı Hasan Ali Kaldırım'ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.Fenerbahçe aldığı bu sonuçla ligde 15. hafta sonunda 14 puan topladı ve sarı-lacivertli takım küme düşme hattında yer aldı.Rıdvan Dilmen: Çubuklu giyin de Fenerbahçe zannetsinler



