SÜPER LİG

Mehmet Demirkol'dan Comolli tweeti: Yürüsün

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un alınan mağlubiyetin ardından takımı İstanbul'a otobüsle gönderme kararı sonrası "Comolli de yürüsün" şeklinde tweet attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak 16. sıraya geriledi. Bu sonucun ardından başkan Ali Koç takıma kızıp, Manisa'dan İstanbul'a otobüsle dönmeleri kararını aldı.

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol da sosyal medya hesabından attığı tweette Koç'un bu kararına atıfta bulunarak, "Comolli de yürüsün" yorumunu yaptı. Tecrübeli yorumcunun bu tweeti 22 bin beğeni aldı.

Demirkol bu sabahki beIN Sports yayınında da yine sportif direktör Comolli'yi eleştirerek, "Fenerbahçe'de bu iş böyle gitmez. Ameliyat lazım. Bir kere bu iş, güven işi. Fenerbahçe'de Comolli'ye güvenen 1 kişi var mıdır?" şeklinde konuştu.

Hasan Ali Kaldırım gözyaşlarını tutamadı
Hasan Ali Kaldırım gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına geriledi.Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli oyuncuların büyük üzüntü yaşadığı gözlenirken, takım kaptanı Hasan Ali Kaldırım'ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.Fenerbahçe aldığı bu sonuçla ligde 15. hafta sonunda 14 puan topladı ve sarı-lacivertli takım küme düşme hattında yer aldı.Rıdvan Dilmen: Çubuklu giyin de Fenerbahçe zannetsinler


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