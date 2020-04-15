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Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bilim Kurulu sezona yön verecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TVNET canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Kasapoğlu yurtlardaki doluluk oranı ve liglerin tamamlanmasıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Fotoğraf: Ahmet İzgi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TVNET canlı yayınına konuk oldu. Kasapoğlu gündeme dair merak edilen konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"33 bin vatandaşımızı yurtlarımıza aldık ve bu çerçevede 23 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleşti. An itibariye 10 bin vatandaşımız yurtlarımızda."

  • -''Türkiye'nin 2002'deki yurt kapasitesi 180 bin iken şu an 700 bine yakın''
  • -"Hareketliliği önemsiyoruz. Sporu tabana yaymaya yönelik, yeni sporcuları ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarımız var. 'Evde kal, hareketsiz kalma' kampanyasını başlattık. Hareketsiz kalmamaya yönelik hem sosyal medyadan hem televizyondan çalışmalarımız var."
  • -''Bugüne kadar 400 bin siper maske ulaştırdık.''
  • "Kulüplerin kombine sürecinde taraftarların bir mağduriyet yaşayacağını düşünmüyorum. Kulüplerimiz kombine konusunda taraftarlarla iletişimde olacaktır."

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