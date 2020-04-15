Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TVNET canlı yayınına konuk oldu. Kasapoğlu gündeme dair merak edilen konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

-"33 bin vatandaşımızı yurtlarımıza aldık ve bu çerçevede 23 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleşti. An itibariye 10 bin vatandaşımız yurtlarımızda."

-''Türkiye'nin 2002'deki yurt kapasitesi 180 bin iken şu an 700 bine yakın''

-"Hareketliliği önemsiyoruz. Sporu tabana yaymaya yönelik, yeni sporcuları ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarımız var. 'Evde kal, hareketsiz kalma' kampanyasını başlattık. Hareketsiz kalmamaya yönelik hem sosyal medyadan hem televizyondan çalışmalarımız var."

-''Bugüne kadar 400 bin siper maske ulaştırdık.''

"Kulüplerin kombine sürecinde taraftarların bir mağduriyet yaşayacağını düşünmüyorum. Kulüplerimiz kombine konusunda taraftarlarla iletişimde olacaktır."

📌 Liglerin ne zaman başlayacağına dair bir takvim belirlendi mi?



Bakan @kasapoglu canlı yayında cevaplıyor. pic.twitter.com/JEM4u5hpU7 — TVNET (@tvnet) 15 Nisan 2020

Bakan @kasapoglu:



"Kulüplerin kombine sürecinde taraftarların bir mağduriyet yaşayacağını düşünmüyorum. Kulüplerimiz kombine konusunda taraftarlarla iletişimde olacaktır." pic.twitter.com/VHzCILGyCy — TVNET (@tvnet) 15 Nisan 2020