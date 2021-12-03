Spor Memphis Grizzlies NBA tarihine geçti
NBA

Memphis Grizzlies NBA tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde Grizzlies, Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı.

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Haber Merkezi AA
Memphis Grizzlies NBA tarihine geçti
Grizzlies bu sezon Batı Konferansı'nda 12 galibiyet aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Grizzlies, Thunder'ı 73 say farkla, 152-79 yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Grizzlies'da Jaren Jackson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Otuz yıl sonra rekor

  • Thunder'ın 73 sayılık tarihi mağlubiyeti, Cleveland Cavaliers'a karşı 17 Aralık 1991'de oynanan maçta Miami Heat'in uğradığı 68 sayılık farkın (148-80) yerini aldı.

Oklahoma City Thunder, şubat ayında ise evinde 57 sayılık bir yenilgi almıştı ve Indiana Pacers'a 152-95 mağlup olmuştu.

NBA'de tüm zamanların en farklı galibiyetleri:


1 Grizzlies - Thunder 2021 73 fark
2 Cavaliers - Heat 1991 68 fark
3 Pacers - Trail Blazers 1988 65 fark
4 Lakers - Warriors 1972 63 fark
5 Warriors - Kings 1991 62 fark

Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı

Detroit Pistons'ı 114-103 yenen Phoenix Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı.

Geçen sezonun finalisti Suns, Pistons'ı mağlup ederek 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu alanda kulüp rekorunu kırdı.

Detroit Pistons'da Jerami Grant'ın 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cameron Johnson ve Cameron Payne, 19'ar sayı ile Suns'da maçın en skorer oyuncuları oldu.

Sonuçlar:

New York Knicks - Chicago Bulls: 115 - 119

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks: 97 - 93

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder: 152 - 79

Phoenix Suns - Detroit Pistons: 114 - 103

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs: 83 - 114

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