Mert Günok'ta işlem tamam: Milli kaleci imzayı atıyor

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunda alternatif isimlerin sayısını çoğaltmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Başakşehir’in tecrübeli kalecisi Mert Günok’u transfer ediyor.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın’ın takımda görmek istediği 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak için Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş’ın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ikilisiyle şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta, tecrübeli bir kaleci ile bu ikilinin daha iyi duruma gelmesi hedefleniyor. Avrupa’nın çeşitli takımlarıyla ismi anılan genç kaleci Ersin Destanoğlu’nun siyah-beyazlı takımda kalması halinde dahi, Mert Günok transferinin gerçekleşeceği ifade edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kaleyi geçen sezon olduğu gibi Ersin’e teslim edeceği, Mert’in ise yoğun maç temposu içerisinde, zorlu maçlarda faydalanacağı ifade edildi.

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32 yaşındaki kaleci, 22 kez Milli Takım’ın kalesini korurken, Başakşehir forması ile de geçen sezon 6’sı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere 29 maça çıkmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mert Günok (@mertgunok_34)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM