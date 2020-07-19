Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın yeni takımları resmen açıklandı

Süper Lig'in flaş ekibi Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'dan, transferi merak edilen futbolcularla ilgili önemli bir açıklama geldi. CBC Sport'a konuşan deneyimli teknik adam; Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye, Emre Kılınç'ın Galatasaray'a ve kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un Beşiktaş'a gideceğini söyledi.

"Büyük takımlara gitmeleri gayet normal"

Rıza Çalımbay, "Oyuncularımız başarılı oldukları zaman iyi takımlara, büyük takımlara gitmeleri gayet normal. Ben seviniyorum öyle şeyler olduğu zaman, çok da memnun oluyorum. Emre Kılınç, Mert Hakan ve Fatih gidiyor. Bu futbolcular Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidiyorlar. Biz mutlu oluyoruz, inşallah orada da çok başarılı olurlar" dedi.

Mert Hakan Yandaş



10 numara ve 8 numara bölgesinde forma giyen 25 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 6 gol atarken, 3 de asist kaydetti.

Emre Kılınç Her iki kanatın dışında 10 numara bölgesinde de görev yapabilen 25 yaşındaki Emre Kılınç, bu sezon ligde takımına 8 gol 5 asistlik katkı sağladı.