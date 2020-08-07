Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı yöneticinin WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Galatasaray'ın uzun süre görüşmelerde bulunduğu hatta anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. İmzaların atılmasından sonra sosyal medyada ses getiren bir yazışma yayınlandı.

Yazışmaya göre Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar olduğu iddia edilen kişiye Fenerbahçe galibiyeti sonrasında 'büyü bozuldu' şeklinde mesaj atıyor.

Yazışmaların sosyal medyaya sızması sonrasında tarafların nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu haline geldi.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a tartışma çıkartacak sözleşme TFF'nin harcama limitlerine tepki gösteren ve transfer operasyonları adeta kilitlenen Fenerbahçe'de Erol Bulut'un açıklanmasının ardından diğer transferlerin ne olacağı konusu tartışılıyor.Konuya yönelik tecrübeli spor yazarı Aygün Özipek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mert Hakan Yandaş 1907 TL'ye imza attı. Parayı değil armayı tercih etti" ifadelerini kullandı.4 yıllık imzaFenerbahçe Kulübü, bugün teknik direktörlük görevi için Erol Bulut'un takımın başına getirildiğini açıklarken, Mert Hakan Yandaş ile de 4 yıllık anlaşma sağladı.Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladıFenerbahçe'nin Sivasspor'dan ayrılan yetenekli oyuncu için harcama limitlerindeki engeli aşabilmek adına böyle bir sözleşme açıklayabileceği iddia ediliyor.Hatırlanacağı üzere Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçtiği son süreçte sarı kırmızılı kulüp de Terim için 1905 TL'lik sembolik bir sözleşme açıklamıştı.Mert Hakan Yandaş 1907 TL ye imza attı...Parayı değil armayı tercih etti..💛💙👏👏— Aygün Özipek #EvdeHayatVar (@aygunozipek) August 5, 2020 Galeri: Sürpriz detay: Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu

Hatırlanacağı üzere Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından "Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bunun için başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emre ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu" diyerek Galatasaray'a göndermede bulunmuştu.