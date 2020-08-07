Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı yöneticinin WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Galatasaray'ın uzun süre görüşmelerde bulunduğu hatta anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. İmzaların atılmasından sonra sosyal medyada ses getiren bir yazışma yayınlandı.
Yazışmaya göre Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar olduğu iddia edilen kişiye Fenerbahçe galibiyeti sonrasında 'büyü bozuldu' şeklinde mesaj atıyor.
Yazışmaların sosyal medyaya sızması sonrasında tarafların nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu haline geldi.
Hatırlanacağı üzere Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından "Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bunun için başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emre ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu" diyerek Galatasaray'a göndermede bulunmuştu.Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar arasında geçtiği konuşulan o WhatsApp konuşması
Mert Hakan Yandaş’in whasuptan yazistigi kisi Galatasaray idari direktörü Şükrü Hanedar... pic.twitter.com/q8gxscCauq
Mert Hakan Yandaş’in whasuptan yazistigi kisi Galatasaray idari direktörü Şükrü Hanedar... pic.twitter.com/q8gxscCauq— Yakup Çınar (@yakupcinar) August 7, 2020
Yorum