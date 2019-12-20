Messi benzetmeleri yapılan Emre Mor 'Galatasaray' şansını kullanamadı

Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da Emre Mor'un kadro dışı kalması dikkati çekti. Tuzlaspor'la oynanan kupa maçında yedek oturan Emre, bilinen sakatlığı olmamasına rağmen Göztepe kafilesine dahil edilmedi.
Teknik direktör Fatih Terim'in bu tercihi, Emre Mor'u gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.
Sıfır katkı
Yaz transfer döneminde Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Emre Mor, performansıyla beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.
- Sarı-kırmızılı formayla 16 maçta 580 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, skor katkısı yapamadı.
Piyasası dip yaptı
Danimarka ekibi Nordsjaelland'da yıldızı parlayan Emre Mor, 2016 yazında 9.75 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer olmuş, oradan da 13 milyon euro bedelle Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu. Dortmund ve Celta Vigo'da hayal kırıklığına neden olan Emre, 2019 yaz döneminde kariyerinin son şansı olarak değerlendirilen Galatasaray'a imza atmıştı.
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen ancak sarı-kırmızılı takımda da yokları oynayan Emre Mor'un Transfermarkt'taki değeri şimdilerde 2 milyon euroya kadar geriledi.
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