Messi benzetmeleri yapılan Emre Mor 'Galatasaray' şansını kullanamadı

Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da Emre Mor'un kadro dışı kalması dikkati çekti. Tuzlaspor'la oynanan kupa maçında yedek oturan Emre, bilinen sakatlığı olmamasına rağmen Göztepe kafilesine dahil edilmedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in bu tercihi, Emre Mor'u gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde önemli eksikler Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, Göztepe karşılaşması için bugün saat 15.00’te Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla İzmir’e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:"Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli."

Sıfır katkı

Yaz transfer döneminde Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Emre Mor, performansıyla beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.

Sarı-kırmızılı formayla 16 maçta 580 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, skor katkısı yapamadı.

Piyasası dip yaptı

Danimarka ekibi Nordsjaelland'da yıldızı parlayan Emre Mor, 2016 yazında 9.75 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer olmuş, oradan da 13 milyon euro bedelle Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu. Dortmund ve Celta Vigo'da hayal kırıklığına neden olan Emre, 2019 yaz döneminde kariyerinin son şansı olarak değerlendirilen Galatasaray'a imza atmıştı.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen ancak sarı-kırmızılı takımda da yokları oynayan Emre Mor'un Transfermarkt'taki değeri şimdilerde 2 milyon euroya kadar geriledi.