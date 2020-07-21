Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi

Fenerbahçe'nin yıllardır kadrosuna katmak istediği fakat yüksek maaşından dolayı bir türlü transferini gerçekleştiremediği Mesut Özil'den yanıt geldi. Yıldız oyuncu Fenerbahçe ile yakınlığını bilinmesine rağmen bir türlü transferini gerçekleştirememişti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, gözünü yine Mesut Özil'e çevirdi. Sarı-lacivertliler yıllardır kadrosuna katmak istediği fakat yüksek maaşından dolayı bir türlü transferini gerçekleştiremediği Mesut Özil'e bir kez daha teklifte bulundu.
Almanya'da yayın yapan Bild'in haberine göre, Mesut Özil Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti. Haberde yıldız oyuncunun haftalık 350 bin euro kazandığı ve ücretin transferin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi. Haberde ayrıca Mesut Özil'in Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu ve 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini tamamlamak istediği yazıldı.
Mesut Özil bu sene çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistle oynadı.
Premier Lig'de 184, La Liga'da 105, Bundesliga'da 101 maç
Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına birçok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı. Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı. İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu. 2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.
Şampiyonlar Ligi'nde 69 maç
Kariyerinde birçok önemli maça çıkan Özil, Şampiyonlar Ligi'nde de 69 maçta forma giyerken 11 gol ve 26 asistlik performans gösterdi.
Kupa koleksiyoncusu Mesut Özil
Kariyerinde Almanya ile bir Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Özil, Real Madrid ile bir kez de La Liga şampiyonluğu yaşadı. Arsenal ile iki İngiltere Kupası, iki de İngiltere Süper Kupası'nı (Community Shield) kazanma başarısı gösterdi. Mesut Özil ayrıca, bir Almanya Lig Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir kez de İspanya Kral Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.
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