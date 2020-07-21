Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, gözünü yine Mesut Özil'e çevirdi. Sarı-lacivertliler yıllardır kadrosuna katmak istediği fakat yüksek maaşından dolayı bir türlü transferini gerçekleştiremediği Mesut Özil'e bir kez daha teklifte bulundu.

Almanya'da yayın yapan Bild'in haberine göre, Mesut Özil Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti. Haberde yıldız oyuncunun haftalık 350 bin euro kazandığı ve ücretin transferin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi. Haberde ayrıca Mesut Özil'in Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu ve 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini tamamlamak istediği yazıldı.

Mesut Özil bu sene çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistle oynadı.

Forbes açıkladı: Fenerbahçe Avrupa'nın en borçlu kaçıncı kulübü oldu? Ekonomi dergisi Forbes, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin Avrupa’nın en borçlu 6. kulübü olduğunu açıkladı. Yapılan incelemelerde genel olarak hem kulübün maddi durumunun kötü olduğundan hem de kariyeri sona yaklaşan oyuncuların transfer edildiğinden söz edildi. Ayrıca 'Fener Ol' bağış kampanyasının da incelendiği yazıda, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mesut Özil'in bu kampanya ile transfer edilemeyeceği yazıldı.Sarı-lacivertliler için, "Para kaybetmeye devam ediyor ve kariyerinin son dönemindeki ünlü oyuncuları transfer etme alışkanlığından da vazgeçmediler” ifadeleri kullanırken; Nani, Robin van Persie, Valbuena, Skrtel ve birçok oyuncunun kulüpten yüksek maaşlar aldığı belirtildi.2 yılda hem sportif hem maddi çöküşFenerbahçe Mesut Özil'i transfer edemezİncelemede Fenerbahçe’nin 370 milyon dolarlık bir borcu olduğu ve koronavirüs sürecinden dolayı taraftarlardan SMS yoluyla para talep edildiği belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe’nin çok istediği Mesut Özil transferi için de 1 milyon SMS gönderilse de oyuncunun 1 aylık maaşını karşılanamayacağı yazıldı.Mirasyedi Ali Koç: Aziz Yıldırım dönemindeki tüm kazanımları satmaya başladıFenerbahçe’nin son 2 sezondaki sportif başarısızlık nedeniyle performans primi kaybı toplamda 135 milyon TL’yi buldu. https://t.co/GpmnJ6VDO4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 1, 2020 Galeri: 'Mesut Özil annesine verdiği sözden dolayı Fenerbahçe'ye transfer olacak'

Premier Lig'de 184, La Liga'da 105, Bundesliga'da 101 maç

Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına birçok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı. Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı. İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu. 2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 69 maç

Kariyerinde birçok önemli maça çıkan Özil, Şampiyonlar Ligi'nde de 69 maçta forma giyerken 11 gol ve 26 asistlik performans gösterdi.

Kupa koleksiyoncusu Mesut Özil

Kariyerinde Almanya ile bir Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Özil, Real Madrid ile bir kez de La Liga şampiyonluğu yaşadı. Arsenal ile iki İngiltere Kupası, iki de İngiltere Süper Kupası'nı (Community Shield) kazanma başarısı gösterdi. Mesut Özil ayrıca, bir Almanya Lig Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir kez de İspanya Kral Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.

Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye 'şartlı' evet İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, kontratını Londra ekibinde tamamladıktan sonra futbol hayatına farklı bir ülkede devam edecek. Beş ülkeden teklif varÖzil'e şu anda Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasından en çok Türkiye'ye sıcak bakıyor. Türkiye'de forma giymeye yakın31 yaşındaki yıldız oyuncu Türkiye'de forma giymeye daha yakın. Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Mesut Özil, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'den gelecek telifleri de değerlendirerek kariyerine yön verecek. Özellikle ismi Fenerbahçe ile anılan ve sürekli transfer gündeminde olan Özil'in gelecek sezon iyi takım kurulması ve şartların uygun olması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyebileceği öğrenildi. Premier Lig'de 184, La Liga'da 105, Bundesliga'da 101 maçAvrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına birçok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı. Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı. İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu. 2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde 69 maçKariyerinde birçok önemli maça çıkan Özil, Şampiyonlar Ligi'nde de 69 maçta forma giyerken 11 gol ve 26 asistlik performans gösterdi.Kupa koleksiyoncusu Mesut ÖzilKariyerinde Almanya ile bir Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Özil, Real Madrid ile bir kez de La Liga şampiyonluğu yaşadı. Arsenal ile iki İngiltere Kupası, iki de İngiltere Süper Kupası'nı (Community Shield) kazanma başarısı gösterdi. Mesut Özil ayrıca, bir Almanya Lig Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir kez de İspanya Kral Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.Emre Belözoğlu Süper Lig'den iki transferi bitiriyorVideo: PORTRE | Mesut Özil