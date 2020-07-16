Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye 'şartlı' evet

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, kontratını Londra ekibinde tamamladıktan sonra futbol hayatına farklı bir ülkede devam edecek.

Beş ülkeden teklif var

Özil'e şu anda Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasından en çok Türkiye'ye sıcak bakıyor.

Türkiye'de forma giymeye yakın

31 yaşındaki yıldız oyuncu Türkiye'de forma giymeye daha yakın. Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Mesut Özil, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'den gelecek telifleri de değerlendirerek kariyerine yön verecek. Özellikle ismi Fenerbahçe ile anılan ve sürekli transfer gündeminde olan Özil'in gelecek sezon iyi takım kurulması ve şartların uygun olması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyebileceği öğrenildi.

Premier Lig'de 184, La Liga'da 105, Bundesliga'da 101 maç

Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına birçok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı. Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı. İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu. 2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 69 maç

Kariyerinde birçok önemli maça çıkan Özil, Şampiyonlar Ligi'nde de 69 maçta forma giyerken 11 gol ve 26 asistlik performans gösterdi.

Kupa koleksiyoncusu Mesut Özil

Kariyerinde Almanya ile bir Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Özil, Real Madrid ile bir kez de La Liga şampiyonluğu yaşadı. Arsenal ile iki İngiltere Kupası, iki de İngiltere Süper Kupası'nı (Community Shield) kazanma başarısı gösterdi. Mesut Özil ayrıca, bir Almanya Lig Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir kez de İspanya Kral Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.

Emre Belözoğlu Süper Lig'den iki transferi bitiriyor Antalyaspor’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Genoa’da olan Sinan Gümüş, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti. Sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki futbolcuyla yıllığı 1 milyon eurodan 3 seneliğine anlaştığı belirtildi. İtalya’da yakın ilişkileri olan Emre Belözoğlu, Genoa yöneticileriyle görüşerek, Sinan’ın transferini en düşük maliyetle bitirmeye çalışıyor. Caulker'a teklif yapıldıYeni sezonda stoperde sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Alanyaspor’un İngiliz stoperi Steven Caulker için devrede. Sarı-lacivertli yönetimin, 28 yaşındaki stoper için Alanyaspor’a 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe, Alanyaspor yönetiminin de onayını alarak Caulker ve menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Galeri: Sürpriz detay: Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu