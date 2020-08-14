Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

Arsenal forması giyen Mesut Özil, takımdaki geleceğinden, maaş kesintisini neden reddettiğine dair birçok açıklamada bulundu. The Athletic’e konuşan tecrübeli oyuncu, 2021 yılında sona erecek sözleşmesi hakkında açık konuşurken, Arsenal için son ana kadar savaşacağını söyledi.

07:15 dk 23 Aralık 2019 Yeni Şafak PORTRE | Mesut Özil Çin'den aldığı 100 milyon euroluk teklifi reddedip Doğu Türkistan için yardım çağrısında bulunan bir Türk o… Adını arama motorlarından, oyunlardan silseler de yıllarca hatırlanacak, onun atalarına olan vefası…

31 yaşındaki futbolcu, koronavirüs pandemisi nedeniyle kulüp tarafından teklif edilen maaş kesintisini neden reddetiğini konusunda, “Oyuncular olarak hepimiz katkıda bulunmak istedik. Ancak daha fazla bilgiye ihtiyacımız vardı ve sorularımız cevapsız kaldı. Bu durumda neler olduğunu bilme ve paranın nereye gittiğini öğrenme hakkına sahipsiniz. Yeterince ayrıntı alamadık. Çok hızlı karar vermemiz gerekiyordu ve fazla baskı vardı. Özellikle genç oyuncular için adil değildi. Ben de reddettim. Bebeğimiz yeni doğmuştu ve aileme, hayır kurumlarına olan yükümlülüklerim var. Beni tanıyan insanlar ne kadar cömert olduğumu bilirler. Ayrıca maaş kesintisini tek reddeden oyuncu ben değildim ancak sadece benim adım öne atıldı. 2 yıldır beni yok etmeye ve mutsuz etmeye çalışanlar var. Belki de bu karar, sahadaki şansımı etkiledi, bilmiyorum. Ama doğru olduğunu düşündüğüm kararı verdiğim için korkmuyorum” diye konuştu.

Fenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi: Bonservis ve maaşa gerek yok Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapıyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda yıllardır transfer etmek istediği Mesut Özil'i de kadrosuna katmak istiyor.İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre Arsenal, Mesut Özil'in yüklü maaşından kurtulmak için her yolu deniyor. 31 yaşındaki oyuncuyla Arsenal arasındaki ipler artık kopma noktasına geldi. Topçular'ın Mesut Özil'e başka bir takıma gitmesi durumunda bonservis ücreti istenmeyeceği hatta, bu sezon kazanacağı maaş ile arasındaki farkı ödeyeceklerine dair garanti verdikleri iddia edildi.Fenerbahçe teklifte bulunacakAda basınından gelen bu haberler sonrasında Fenerbahçe'nin Mesut Özil için teklifte bulunacağı ve gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giydirmek istedikleri öğrenildi.Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdiNeuer'in Bosna hakkında ırkçı şarkı söylemesi Almanya'yı karıştırdı: Akıllara Mesut Özil geldiVideo: PORTRE | Mesut Özil

SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIM

Sözleşmesinin son gününe kadar Arsenal’da kalacağını belirten Mesut Özil, “Bu kulüp için her şeyimi ortaya koyacağım. Geçmişte takımıma geri dönebileceğimi göstermiştim ve bunu yeniden göstereceğim. Ne zaman ayrılacağıma ben karar veririm, başkaları değil. 4 yıllık bir anlaşma imzaladım ve herkesin buna saygı duyması gerekiyor. Son zamanlarda işler biraz zorlaştı ama Arsenal’i, kulüpteki insanları ve burada olmayı seviyorum. Burası benim evim. Son 2 sezonda ne yaşanırsa yaşansın ben mutluyum ve mental olarak güçlüyüm. Takımıma yardım etmek istiyorum ve bunun için savaşacağım. Formda olduğumda, sahada neler yapabileceğimi biliyorum. Mikel Arteta da yapabileceklerimi biliyor ve bana ihtiyacı olduğunda hazır olacağım.”

Mesut Özil'in 'Doğu Türkistan' paylaşımı Çinlileri çıldırttı Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yıldız futbolcunun Uygurların sesini duyurduğu bu paylaşımı büyük yankı uyandırırken, Çin’de ise rahatsızlığa neden oldu.Arsenal 'siyasi' dedi, zulme sessiz kaldıÇinlilerden gelen tepkiler üzerine Arsenal Kulübü bir açıklama yayınladı. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’dan yapılan açıklamada, "Bu paylaşım Mesut Özil’in kişisel fikridir. Arsenal, bir futbol kulübü olarak siyasi konulara karışmama konusundaki çizgisini korumakta kararlıdır" denildi.Mesut Özil'in, Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı zulme dikkat çeken paylaşımı sonrası Arsenal'den açıklama geldi📢"Bu paylaşım Mesut Özil’in kişisel fikridir. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasi konulara karışmama konusundaki çizgisini korumakta kararlıdır" pic.twitter.com/VvczXmUHi2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Aralık 2019 Mesut Özil paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı;Ey Doğu Türkistan...Ümmetin kanayan yarası...Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu...Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler...Kuran'lar yakılıyor...camiler kapatılıyor...Medreseler yasaklanıyor...Din alimleri birer birer öldürülüyor...Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor...Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor...Bacılar zora Çinli erkekler ile evlendiriliyor...Tüm bunlara rağmen...Ümmeti Muhammet suskun...Sesi çıkmıyor...Müslümanlar sahiplenmiyor...Bilmezler mi ki, Zume Rıza Zulümdür.Hz. Ali ne güzel demiş:"Zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!"Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede?Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur.Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerinin sessizliği olacaktır.Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle...Şüphesiz ki, Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.#HayırlıCumalarDoğuTürkistan 🙏🏼 pic.twitter.com/dJgeK4KSIk— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 13 Aralık 2019

KARARLAR SAHA İÇİNDE VERİLMELİ

Tecrübeli futbolcu, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile olan ilişkisinden söz ederken, uzun süredir forma şansı bulamamaktan yakındı. Arteta’nın kararına saygı duyduğunu belirten Mesut Özil, “Ancak bu kararların sahada verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sonrası, neler yapabileceğimi gösterme şansım olmadı. Eğer yeterince formda değilseniz üst üste 10 maç oynamazsınız. Eğer bu maçlarda kötü oynasaydım ve sonrasında kadro dışı bırakılsaydım, bu kararı anlayabilirdim. Ama durum böyle değildi” ifadelerini kullandı. 2013 yılından beri Arsenal forması giyen Mesut Özil, 255 maçta 45 gol ve 77 asistlik performas sergiledi.

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