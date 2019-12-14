Mesut Özil'in 'Doğu Türkistan' paylaşımı Çinlileri çıldırttı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yıldız futbolcunun Uygurların sesini duyurduğu bu paylaşımı büyük ses getirirken, Çin’de ise rahatsızlığa neden oldu.

Arsenal 'siyasi' dedi, zulme sessiz kaldı

Çinlilerden gelen tepkiler üzerine Arsenal Kulübü bir açıklama yayınladı. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’dan yapılan açıklamada, "Bu paylaşım Mesut Özil’in kişisel fikridir. Arsenal, bir futbol kulübü olarak siyasi konulara karışmama konusundaki çizgisini korumakta kararlıdır" denildi.

Mesut Özil'in, Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı zulme dikkat çeken paylaşımı sonrası Arsenal'den açıklama geldi



📢"Bu paylaşım Mesut Özil’in kişisel fikridir. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasi konulara karışmama konusundaki çizgisini korumakta kararlıdır" pic.twitter.com/VvczXmUHi2 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Aralık 2019

Mesut Özil paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı;

Ey Doğu Türkistan...

Ümmetin kanayan yarası...

Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu...

Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler...

Kuran'lar yakılıyor...

camiler kapatılıyor...

Medreseler yasaklanıyor...

Din alimleri birer birer öldürülüyor...

Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor...

Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor...

Bacılar zora Çinli erkekler ile evlendiriliyor...

Tüm bunlara rağmen...

Ümmeti Muhammet suskun...

Sesi çıkmıyor...

Müslümanlar sahiplenmiyor...

Bilmezler mi ki, Zume Rıza Zulümdür.

Hz. Ali ne güzel demiş:

"Zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!"

Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede?

Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur.

Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerinin sessizliği olacaktır.

Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle...

Şüphesiz ki, Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.