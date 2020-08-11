Fenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi: Bonservis ve maaşa gerek yok

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapıyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda yıllardır transfer etmek istediği Mesut Özil'i de kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre Arsenal, Mesut Özil'in yüklü maaşından kurtulmak için her yolu deniyor. 31 yaşındaki oyuncuyla Arsenal arasındaki ipler artık kopma noktasına geldi. Topçular'ın Mesut Özil'e başka bir takıma gitmesi durumunda bonservis ücreti istenmeyeceği hatta, bu sezon kazanacağı maaş ile arasındaki farkı ödeyeceklerine dair garanti verdikleri iddia edildi.

Fenerbahçe teklifte bulunacak

Ada basınından gelen bu haberler sonrasında Fenerbahçe'nin Mesut Özil için teklifte bulunacağı ve gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giydirmek istedikleri öğrenildi.

Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, gözünü yine Mesut Özil'e çevirdi. Sarı-lacivertliler yıllardır kadrosuna katmak istediği fakat yüksek maaşından dolayı bir türlü transferini gerçekleştiremediği Mesut Özil'e bir kez daha teklifte bulundu.Almanya'da yayın yapan Bild'in haberine göre, Mesut Özil Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti. Haberde yıldız oyuncunun haftalık 350 bin euro kazandığı ve ücretin transferin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi. Haberde ayrıca Mesut Özil'in Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu ve 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini tamamlamak istediği yazıldı.Mesut Özil bu sene çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistle oynadı.Forbes açıkladı: Fenerbahçe Avrupa'nın en borçlu kaçıncı kulübü oldu?Premier Lig'de 184, La Liga'da 105, Bundesliga'da 101 maçAvrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına birçok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı. Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı. İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu. 2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.Şampiyonlar Ligi'nde 69 maçKariyerinde birçok önemli maça çıkan Özil, Şampiyonlar Ligi'nde de 69 maçta forma giyerken 11 gol ve 26 asistlik performans gösterdi.Kupa koleksiyoncusu Mesut ÖzilKariyerinde Almanya ile bir Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Özil, Real Madrid ile bir kez de La Liga şampiyonluğu yaşadı. Arsenal ile iki İngiltere Kupası, iki de İngiltere Süper Kupası'nı (Community Shield) kazanma başarısı gösterdi. Mesut Özil ayrıca, bir Almanya Lig Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir kez de İspanya Kral Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi. Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye 'şartlı' evetVideo: PORTRE | Mesut Özil

Neuer'in Bosna hakkında ırkçı şarkı söylemesi Almanya'yı karıştırdı: Akıllara Mesut Özil geldi Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Hırvatistan'da söylediği ırkçı şarkı sonrasında gündeme oturdu. 34 yaşındaki kaleci sosyal medyadan yayılan görüntüleri sonrasında, futbol kariyeri ve rol modeli olarak gösterildiği Almanya'da tartışılmaya başladı.Gazeteler, milli takımdan uzaklaştırılmasını istediTüm yayın organları eleştiri yağmuruna tutarken bazı gazeteler Neuer'in milli takımdan uzaklaştırılmasını teklif etti. 34 yaşındaki kaleciye, "O'nun milli olması O'nu masum kılmaz" eleştirileri getirildi. Sekiz kez Almanya şampiyonluğu yaşayan Neuer'in medyaya yansıyan görüntüsünde Hırvatistan'da tatilde bulunduğu şu günlerde Bayern Münih kaleci antrenörü Toni Tapalovic ve bazı Hırvat arkadaşlarıyla birlikte aşırı sağcı grup "Thompson" dan Marko Perkovic'in "Lijepa Li Si" şarkısını seslendirdiği gözleniyor. Şarkı, Bosna Hersek'i Hırvatistan'a ait toprakları gibi gösteren ırkçı söylemler içeriyor.Akıllara Almanlar tarafından Mesut Özil için yapılan ırkçı saldırılar geldiManuel Neuer'in 8 Ağustos'ta başlayacak Şampiyonlar Ligi turnuvası öncesi Hırvatistan da tatile çıktığı bilgisine ulaşılırken, Almanların yanı sıra Almanya'da yaşayan pek çok Türk vatandaşı Mesut Özil'e yapılanları hatırlatarak ırkçı söylemler içeren şarkıyı okuyan Neuer'in cezasız kalmamasını istiyor.Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekilmiş ve ardından Alman medyası tarafından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Bu süreç sonrasında Mesut Özil, ırkçı saldırılara tepki göstererek Alman Milli Takımını bıraktığını açıklamıştı.Bu kadarına da PESMesut Özil'in 'Doğu Türkistan' paylaşımı Çinlileri çıldırttıVideo: PORTRE | Mesut Özil

07:15 dk 23 Aralık 2019 Yeni Şafak PORTRE | Mesut Özil Çin'den aldığı 100 milyon euroluk teklifi reddedip Doğu Türkistan için yardım çağrısında bulunan bir Türk o… Adını arama motorlarından, oyunlardan silseler de yıllarca hatırlanacak, onun atalarına olan vefası…



