Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi: Bonservis ve maaşa gerek yok
Fenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi: Bonservis ve maaşa gerek yok
Fenerbahçe'nin yıllardır kadrosuna katmak istediği Mesut Özil hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Mesut Özil'i bonservis ve yüksek maaş ödemeden kadrosuna katabilir.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapıyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda yıllardır transfer etmek istediği Mesut Özil'i de kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre Arsenal, Mesut Özil'in yüklü maaşından kurtulmak için her yolu deniyor. 31 yaşındaki oyuncuyla Arsenal arasındaki ipler artık kopma noktasına geldi. Topçular'ın Mesut Özil'e başka bir takıma gitmesi durumunda bonservis ücreti istenmeyeceği hatta, bu sezon kazanacağı maaş ile arasındaki farkı ödeyeceklerine dair garanti verdikleri iddia edildi.
Fenerbahçe teklifte bulunacak
Ada basınından gelen bu haberler sonrasında Fenerbahçe'nin Mesut Özil için teklifte bulunacağı ve gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giydirmek istedikleri öğrenildi.
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