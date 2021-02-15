Spor Mesut Özilin forması rekor kırdı Neymarı ikiye katladı
SÜPER LİG

Mesut Özil'in forması rekor kırdı: Neymar'ı ikiye katladı

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil’in imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 euroya satılarak rekor kırdı.

Haber Merkezi İHA
Mesut Özil'in transferi dünyada büyük ses getirmişti.
Mesut Özil'in transferi dünyada büyük ses getirmişti.

Mesut Özil’in imza törenine özel olarak hazırlanan ve yıldız futbolcunun imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 euroya satıldı.

Özil’in imzaladığı çubuklu forma, şimdiye kadar satılan tüm formalar içinde rekor fiyata ulaştı. Çubuklu forma 26 bin euro, gold forma 4 bin 800 euro ve lacivert forma 5 bin 250 euroya alıcı buldu.

Mesut Özil’in ismini ve 67 numarasını taşıyan çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinden şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı.

  • Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar’ın 13 bin euroya satılan PSG formasına aitti.

Fenerbahçe’de Mesut Özil etkisi
SPOR
Fenerbahçe’de Mesut Özil etkisi

Mesut Özil: Alman Milli Takımında bir daha asla oynamam
OYNAT 00:23
Mesut Özil: Alman Milli Takımında bir daha asla oynamam
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, kendisi için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özil, bir gazetecinin 'Bir daha Almanya Milli Takımı'nda oynar mısın?' sorusuna 'Asla' diyerek yanıt verdi.


Abone Ol Google News
Son tarih 16 Şubat

Son tarih 16 Şubat

​Mesaj ile bezdiren firmaları şikayet edin.
Beşiktaşın 11i belli oldu

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

​Siyah-beyazlılar deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Bozkırın ortasında şaşırtan manzara

Bozkırın ortasında şaşırtan manzara

​Görenler şaşırıyor komşu köyler de istiyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde önemli mesajlar.

Telefon<br>fiyatları düşebilir

Telefon
fiyatları düşebilir

​Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi.

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.

İsimler sisteme girildi

İsimler sisteme girildi

Bakan Selçuk öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.