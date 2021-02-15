Mesut Özil'in forması rekor kırdı: Neymar'ı ikiye katladı

Mesut Özil’in imza törenine özel olarak hazırlanan ve yıldız futbolcunun imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 euroya satıldı.

Özil’in imzaladığı çubuklu forma, şimdiye kadar satılan tüm formalar içinde rekor fiyata ulaştı. Çubuklu forma 26 bin euro, gold forma 4 bin 800 euro ve lacivert forma 5 bin 250 euroya alıcı buldu.

Mesut Özil’in ismini ve 67 numarasını taşıyan çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinden şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı.

Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar’ın 13 bin euroya satılan PSG formasına aitti.