Mesut Özil'in forması rekor kırdı: Neymar'ı ikiye katladı

Mesut Özil’in imza törenine özel olarak hazırlanan ve yıldız futbolcunun imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 euroya satıldı.
Özil’in imzaladığı çubuklu forma, şimdiye kadar satılan tüm formalar içinde rekor fiyata ulaştı. Çubuklu forma 26 bin euro, gold forma 4 bin 800 euro ve lacivert forma 5 bin 250 euroya alıcı buldu.
Mesut Özil’in ismini ve 67 numarasını taşıyan çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinden şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı.
- Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar’ın 13 bin euroya satılan PSG formasına aitti.