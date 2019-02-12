Yusuf Namoğlu bırakıyor MHK başkanlığı için 3 aday

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, bu haftaki hakem atamalarını da yaptıktan sonra istifasını sunacağını söyledi. Futbol kamuoyu şimdi Namoğlu'nun yerine kimin geleceğini merak ediyor.

Konuyla ilgili ilk gündeme gelen isim ise Kuddusi Müftüoğlu. Fenerbahçe Basın Sözcüsü Semih Özsoy, NTV'de katıldığı bir özel yayında Yusuf Namoğlu'nun yerine eski hakem Kuddusi Müftüoğlu'nun getirileceği ile ilgili duyumlar aldıklarını ifade etti.

2 aday daha var

Kuddusi Müftüoğlu'nun yanı sıra eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ve eski hakem, eski milletvekili ve turizm bakan yardımcısı Abdurrahman Arıcı'nın ismi de bu görev için ismi geçen diğer adaylar.

TFF'nin Yusuf Namoğlu'nun resmen istifasının ardından yapacağı toplantıyla yeni MHK başkanını açıklaması bekleniyor.