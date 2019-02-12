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Yusuf Namoğlu bırakıyor MHK başkanlığı için 3 aday

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, bu haftaki hakem atamalarını da yaptıktan sonra istifasını sunacağını açıklarken yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Kulislerde konuşulan ilk isim Kuddusi Müftüoğlu. Müftüoğlu'nun yanı sıra 2 aday daha var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu yarın ekibiyle birlikte tüm görevlerinden istifa edecek.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu yarın ekibiyle birlikte tüm görevlerinden istifa edecek.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, bu haftaki hakem atamalarını da yaptıktan sonra istifasını sunacağını söyledi. Futbol kamuoyu şimdi Namoğlu'nun yerine kimin geleceğini merak ediyor.

Konuyla ilgili ilk gündeme gelen isim ise Kuddusi Müftüoğlu. Fenerbahçe Basın Sözcüsü Semih Özsoy, NTV'de katıldığı bir özel yayında Yusuf Namoğlu'nun yerine eski hakem Kuddusi Müftüoğlu'nun getirileceği ile ilgili duyumlar aldıklarını ifade etti.

2 aday daha var

  • Kuddusi Müftüoğlu'nun yanı sıra eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ve eski hakem, eski milletvekili ve turizm bakan yardımcısı Abdurrahman Arıcı'nın ismi de bu görev için ismi geçen diğer adaylar.

TFF'nin Yusuf Namoğlu'nun resmen istifasının ardından yapacağı toplantıyla yeni MHK başkanını açıklaması bekleniyor.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu yarın resmen istifasını sunacak
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu yarın resmen istifasını sunacak

Günlerdir herkesin hedefindeki isim olan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını vereceğini açıkladı.Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy ve Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün performansı taraftarlar tarafından hedefteki isim olarak gösterilen MHK Başkanı Namoğlu, görevinden istifa etti.MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;"Henüz istifa etmedim. Yarın tüm görevlendirmeleri yaptıktan sonra istifamı sunacağım. Devlette süreklilik esastır. Görevimizi yaptıktan sonra bırakacağız. Yarın öğleden sonra istifa dilekçemi resmi makamlara ileteceğim. Sonrasında gerekli açıklamayı yapacağım.""Ayrılacağımı açıkladım. İstifamı yarın TFF’ye vereceğim. Henüz istifa etmedim. Bu haftaki hakem atamalarını yaptıktan sonra arkadaşlarımızla istifa edeceğiz. Vicdanen dürüstçe görev yaptığımızı düşünüyorum. İstifa kararının ardından gerekli açıklamaları yapacağım."MHK Başkanlığı için son günlerde Kuddusi Müftüoğlu'nun ismi geçiyordu. TFF, yapacağı toplantıyla konu ile ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek.

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