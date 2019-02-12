Yusuf Namoğlu bırakıyor MHK başkanlığı için 3 aday
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, bu haftaki hakem atamalarını da yaptıktan sonra istifasını sunacağını açıklarken yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Kulislerde konuşulan ilk isim Kuddusi Müftüoğlu. Müftüoğlu'nun yanı sıra 2 aday daha var.
Haber MerkeziYeni Şafak
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, bu haftaki hakem atamalarını da yaptıktan sonra istifasını sunacağını söyledi. Futbol kamuoyu şimdi Namoğlu'nun yerine kimin geleceğini merak ediyor.
Konuyla ilgili ilk gündeme gelen isim ise Kuddusi Müftüoğlu. Fenerbahçe Basın Sözcüsü Semih Özsoy, NTV'de katıldığı bir özel yayında Yusuf Namoğlu'nun yerine eski hakem Kuddusi Müftüoğlu'nun getirileceği ile ilgili duyumlar aldıklarını ifade etti.
2 aday daha var
Kuddusi Müftüoğlu'nun yanı sıra eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ve eski hakem, eski milletvekili ve turizm bakan yardımcısı Abdurrahman Arıcı'nın ismi de bu görev için ismi geçen diğer adaylar.
TFF'nin Yusuf Namoğlu'nun resmen istifasının ardından yapacağı toplantıyla yeni MHK başkanını açıklaması bekleniyor.
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