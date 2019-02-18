Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 4. WT Başkanlık Kupası Turnuvası Antalya'da gerçekleştirildi. Organizasyona 37 kiloda altın madalya kazanan Selen Gündüz damga vurdu.

Mili sporcu, madalya töreninde bayrağını Türk bayrağının önünde açmak isteyen İranlı rakibine ustaca bir hareketle izin vermedi. Selen'in milli hassasiyeti büyük takdir görürken, görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"Kendi bayrağını öne çıkarmaya çalıştı, ben de izin vermedim"





Selen Gündüz kürsüde yaşananlarla ilgili 24 TV'ye şu açıklamayı yaptı;

"Kürsüde o kendi bayrağını öne çıkarmaya çalıştı, ben de buna izin vermeyerek kendi bayrağımızın önde görülmesini istedim. Şampiyon olup bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşımızın orada okunması çok güzel bir duygu."

00:20 dk 18 Şubat 2019 Diğer Milli sporcunun Türk bayrağı hassasiyeti gururlandırdı 66 ülkeden 2094 sporcunun mücadele ettiği 4. WT Başkanlık Kupası Turnuvası'nda 37 kiloda altın madalya kazanan milli tekvandocu Selen Gündüz, kürsüde bayrağını Türk bayrağının önünde açmak isteyen İranlı sporcuya izin vermedi.



