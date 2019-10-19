MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-0

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Ayrıca 74. dakikada Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, oyundan çıkarken görüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından her iki takımda puanını 9'a yükseltti.

Ljajic yedek soyundu

Teknik direktör Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçının devre arasında oyundan aldığı Adem Ljajic'i başkent deplasmanında yedek kulübesine çekti.

Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak Ankara'da Douglas, Necip Uysal, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby ve Güven Yalçın'ı sahaya sürdü. Üç maçlık cezasını tamamlayan Mısırlı futbolcu Elneny, ilk 11'e döndü.

Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü karşısındaki ilk 11'ini Loris Karius, Douglas, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Elneny, Jeremain Lens, Diaby, Güven Yalçın ve Burak Yılmaz oluşturdu.

Diaby, MKE Ankaragücü karşısında merkez orta saha pozisyonunda maça başladı.

Siyah-beyazlı takımda Ljajic'in yanı sıra Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Mehmet Umut Nayir, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

Dengesini kaybeden Elneny rakip kalecinin yüzüne tabanıyla bastı Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadelenin 32. dakikasında siyah-beyazlı oyuncu Elneny'nin yaptığı hareket korku dolu anlar yaşattı.Ceza sahası içerisine giren Mısırlı oyuncu kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda dengesi bozulan Elneny'nin kramponunun altıyla kaleci Korcan'ın başına bastı. Ankaragücü'nün file bekçisi bu hareket sonrası yerde kalırken, sağlık ekipleri oyuncuya müdahale etti.Maçın hakemi Ali Şansalan bu pozisyona kart göstermezken faul bile vermedi. Mücadeleye kale atışıyla devam edildi.

Metin Diyadin cezalı

Ev sahibi MKE Ankaragücü'nde cezası süren teknik direktör Metin Diyadin, Demir Grup Sivasspor maçında olduğu gibi yedek kulübesindeki yerini alamadı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı kart gören Diyadin'e, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 maç ceza verilmişti.

Diyadin, 3 maç daha takımının başında görev yapamayacak.

MKE Ankaragücü'nde ilk 11 değişmedi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sahaya sürdüğü ilk 11'i Beşiktaş karşısında da bozmadı.

Başkent temsilcisinde Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Wilfred Moke, Ricardo Faty, Hasan Kaya, İlhan Parlak ve Dever Orgill ilk 11'de maça başladı.

Oscar Scarione, Hector Canteros ve Cebrail Karayel ise sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Mehmetçik'e destek

Ev sahibi takım taraftarları, Eryaman Stadı'nda oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Beşiktaşlı futbolsever de takımlarını destekledi.

Karşılaşmadan önce komando marşı çalınırken, stadı dolduran taraftarlar da dağıtılan Türk bayraklarını sallayarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek verdi. Taraftarlar, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.