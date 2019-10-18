MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına dair tüm bilgiler

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım arasında geride kalan 100 maçta siyah-beyazlılar 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı. 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi. Sezonun ikinci yarısında İstanbul'daki müsabakada da Beşiktaş aynı sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 22 maçın 18'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MKE Ankaragücü 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak.





Başkentte de Beşiktaş üstün

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 16 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip gelebildi.

Ankara'da son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, toplamda başkentte 74 kez rakibinin filelerini havalandırdı. Evindeki son 3 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 35 golle rakibine karşılık verdi.

Bu arada, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

MKE Ankaragücü, başkentteki son 14 maçtan birini kazanabildi

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile Ankara'da oynadığı son 14 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi.

Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, evinde sonraki 12 maçtan 10'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Taraflar arasında 2011-2012 sezonunda Ankara'da yapılan son lig maçı ise 0-0 sona erdi.

Sakatlar baş ağrıtıyor

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu. Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou, MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

Elneny oynayabilecek

Beşiktaş'ta 3 maçlık cezası biten Muhammed Elneny, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny; Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı.

📋 Ankaragücü Maçı Kadromuz 🦅

⚫️⚪️ #Beşiktaş #MKEAvBJK pic.twitter.com/aHKX40bDiD — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 18, 2019

Derbi öncesi sınırda oyuncu yok

Beşiktaş'ın 9. haftada Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi, MKE Ankaragücü müsabakasında oynayabilecek isimler arasında sarı kart ceza sınırında kimse bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekipte sadece sakatlığı nedeniyle Ankara deplasmanında görev alamayacak Victor Ruiz ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ın Ankaragücü kafilesi belli oldu: 5 eksik Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou kafilede yer almadı. Siyah-beyazlılarda 3 maçlık cezasını tamamlayan Elneny ise kadroya dahil edildi.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.📋 Ankaragücü Maçı Kadromuz 🦅⚫️⚪️ #Beşiktaş #MKEAvBJK pic.twitter.com/aHKX40bDiD— Beşiktaş JK (@Besiktas) 18 Ekim 2019

Deplasman performansı kötü

MKE Ankaragücü ile rakip sahada karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor. Beşiktaş, deplasmanlarda oynadığı son 6 resmi maçı da kaybederek olumsuz bir seriye imza attı.

Ligde geride kalan sezonun son 2 dış saha maçında Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a ise 2-1 kaybeden siyah-beyazlı takım, bu başarısız grafiğini yeni sezona da taşıdı.

Bu sezonki deplasman maçlarında, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenildi.

Beşiktaş, deplasmanda galip gelemediği son 6 resmi maçında 18 gol yerken, rakip fileleri 6 kez havalandırabildi.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Karius, Douglas, Vida, Necip (Roco), Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz.

Metin Diyadin cezalı

Başkent ekibinde sakatlıkları süren Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Metin Diyadin de cezası nedeniyle sahada takımının başında olamayacak.

Beşiktaş ile aynı puana (8 puan) sahip MKE Ankaragücü averajla 15. sırada bulunuyor.