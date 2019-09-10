Moldova-Türkiye​

A Milli Takımımız, Moldova ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadeleyi 3 boyutlu canlı anlatımla haberimizden takip edebilirsiniz.
Moldova 11'i;
- Koşelev, Reabciuk, Mudrac, Efros, Ioniţa, Cebotaru, Ginsari, Țurcan, Suvorov, Sandu, Graur.
Türkiye 11'i;
- Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut Meraş, Ozan, Dorukhan, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan, Cenk.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Andorra maçında forma giyen 5 futbolcuyu Moldova mücadelesinin 11'inde tercih etmedi.
A Milli Takımımızın Moldova 11'i Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut Meraş, Ozan, Dorukhan, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan, Cenk.
❌Çağlar Söyüncü
❌Emre Belözoğlu
❌Hakan Çalhanoğlu
❌Yusuf Yazıcı
❌Güven Yalçın pic.twitter.com/MkmyZuSOKO
A Milli Takımımızın Moldova 11'i Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut Meraş, Ozan, Dorukhan, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan, Cenk.
Yorum