Moldova-Türkiye
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Moldova-Türkiye

A Milli Takımımız, Moldova ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadeleyi 3 boyutlu canlı anlatımla haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Moldova-Türkiye​

Moldova-Türkiye​

A Milli Takımımız, Moldova ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadeleyi 3 boyutlu canlı anlatımla haberimizden takip edebilirsiniz.

Moldova 11'i;

  • Koşelev, Reabciuk, Mudrac, Efros, Ioniţa, Cebotaru, Ginsari, Țurcan, Suvorov, Sandu, Graur.

Türkiye 11'i;

  • Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut Meraş, Ozan, Dorukhan, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan, Cenk.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Andorra maçında forma giyen 5 futbolcuyu Moldova mücadelesinin 11'inde tercih etmedi.

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