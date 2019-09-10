Moldova-Türkiye: 0-4

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Ay yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 37 ile 79'uncu dakikalarda Cenk Tosun, 57'nci dakikada Deniz Türüç ve 88'inci dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.

Maçtan dakikalar;

19'uncu dakikada kazandığı topla rakip oyunculardan sıyrılan Cenk Tosun ceza sahasına girip sol ayağıyla vurdu ancak top kalecide kaldı.

GOL!

37'nci dakikada Dorukhan'ın uzun pasında topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden kurtardı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

GOL!

57'nci dakikada ceza sahası ile orta sahanın tam ortasından kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç, düzgün bir vuruş yaptı ve top direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-2.

64. dakikada Dorukhan Toköz, ara pasında topu Cenk Tosun ile buluşturdu. Cenk'in ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Koşelev'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL!

79'uncu dakikada Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortaya gelişine bir vuruş yapan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda top üst direkten döndü ve topu takip eden Cenk Tosun kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

GOL!

88'inci dakikada sol kanatta kazandığı topla ceza sahasına doğru ilerleyen Yusuf Yazıcı, rakiplerini geçerek ceza sahasının sol çaprazından kalecinin uzak olduğu noktaya klas bir vuruş yaptı ve maçın son golünü kaydetti: 0-4.