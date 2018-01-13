Moussa Sow transferinde dikkat çeken 'Fenerbahçe' detayı

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, golcü oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan yeşil-beyazlı ekip Senegalli oyuncunun Fenerbahçe formasıyla olan fotoğrafından sarı-lacivertli kulübün armasını sildi ve resmin renkleriyle oynadı.

Fenerbahçe daha önce yapmıştı

Bursaspor'un Sow'u bu şekilde açıklamasının sebebi olarak, geçmişte Fenerbahçe'nin yeşil-beyazlı kulüpten Volkan Şen'i ve Ozan Tufan'ı transfer ettiğinde benzer bir yöntem kullanması olarak gösterildi.