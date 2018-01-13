SÜPER LİG

Moussa Sow transferinde dikkat çeken 'Fenerbahçe' detayı

Bursaspor'un kadrosuna kattığı Senegalli oyuncu Moussa Sow'un transferini duyurduğu fotoğraf sosyal medyayı salladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Moussa Sow, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak.

Moussa Sow, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak.

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, golcü oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan yeşil-beyazlı ekip Senegalli oyuncunun Fenerbahçe formasıyla olan fotoğrafından sarı-lacivertli kulübün armasını sildi ve resmin renkleriyle oynadı.

Fenerbahçe daha önce yapmıştı

Bursaspor'un Sow'u bu şekilde açıklamasının sebebi olarak, geçmişte Fenerbahçe'nin yeşil-beyazlı kulüpten Volkan Şen'i ve Ozan Tufan'ı transfer ettiğinde benzer bir yöntem kullanması olarak gösterildi.

Bursaspor, Fenerbahçe'nin Volkan Şen görseline Sow ile nazire yaptı.
Bursaspor, Fenerbahçe'nin Volkan Şen görseline Sow ile nazire yaptı.

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