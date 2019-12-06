Mustafa Cengiz: Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Riva’daki Düşler Vadisi’nde yapılan toplantının ardından örnek villaları gezdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, "Çok genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Biz nice ekonomik zorluklar gördük. Bunları aşmamız gerekir. Bizim ülkemizin itici güçlerinden biri de inşaat sektörü. İnşaat sektörünün durması diğer sektörleri çok etkiliyor. Son aylarda çok ciddi kıpırdanma var. İnsana refahı getirecek iki şey var. Biri güvenlik, biri konfor. Her ikisini de bu tip projeler geliştirir. Ülkemize, genç nüfusumuza güven duyulmasını yürekten diliyorum. Galatasaray’ın canlanması demek Fenerbahçe’nin canlanması demek. Fenerbahçe’nin canlanması demek Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un Erzurum’un, Eskişehir’in canlanması demek. Spor dünyamızda mutlaka bu hareketliliğin, camialar arasında birbirine saygı ve sevginin gelişmesi şart. Birbirimize saygı olalım, kendimize saygı duyuyorsak" diye konuştu.

"Rakipleriniz ne kadar güçlü ise siz o kadar güçlüsünüz"

Galatasaray’a bedava arazi verildiği yönünde çıkan haberlere tepki gösteren Başkan Cengiz, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Sakaryaspor, Göztepe, Konyaspor toplumun itici güçleridir. Halkımız sıkılmıştır, bunalmıştır. Ekonomik zorluklardan, coğrafyanın bize getirdiği dertlerden. Bunun tek yolu spordur. Bunun spor ekonomisi yolu ile ülke ekonomisine katkısı bize mutlu eder. Ama Fenerbahçe ama Beşiktaş ama Galatasaray ben mutlu olurum. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bu ülkenin parçalarından birinde mensubu olduğum camianın da temsilcisiyim. Ama o camialar güçlendikçe biz güçleniriz. Ben bu sözde çok samimiyim. Sizin rakipleriniz ne kadar güçlü ise siz o kadar güçlüsünüz. Onların zayıflaması bizi mutsuz eder. Biz bütün yarışın 8 takım değil 18 takım arasında geçmesini dileriz. Ülkemizi ve insanlarımızı mutlu etmesini dileriz" şeklinde konuştu.

Proje bitmesinin ardından takıma yıldız isimlerin alınıp, alınmayacağının sorulması üzerine Mustafa Cengiz, "Keşke bildiğimiz Sneijder, Drogba olsa da tekrar onlarla beraber olsak. Büyük takımlar en az 1-2 dünya çapında bir yıldız ile yürür. Gerisinin sahada ölümüne koşan, 90 dakika aldığını kutsal formayı ölümüne mücadele ile yansıtan o ruha sahip insanlarla yürüyeceği de kesin. Her zaman gelir" dedi.

Düşler Vadisi’ni bundan sonra daha çok tanıtacaklarını belirten Cengiz, "Ada ile ilgili daha çok uğraşacağız. Oradaki hukuksal süreç devam ediyor. Ada sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin incisi. Yıktı, yıkıldı. Orayı eski haline getirerek camianın hizmetine, Türk halkına sunmak ana hedeflerimizden biri" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Emlak Konut'la yeniden anlaştı: Riva projesi devam edecek Emlak Konut'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, daha önce Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle Galatasaray ile yapılan protokollerin Emlak Konut tarafından feshedildiği hatırlatıldı.Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen protokolü 4 Aralık'ta imzalandığı kaydedildi.Kararın KAP'a bildirilmesinin ardından borsada Galatasaray hisseleri yüzde 4, Emlak Konut hisseleri yüzde 1'e yakın primli seyrediyor.Florya Galatasaray’da kaldıEmlak Konut GYO ile Galatasaray arasında yapılan yeni protokol gereği Florya arazisi sarı-kırmızılılara iade edildi. Galatasaray, karşılığında Emlak Konut’a 120 milyon TL ödeyecek.Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz’ın katılımları ile Riva arazisi üzerinde gerçekleştirilen Düşler Vadisi Riva projesi hakkında Riva’da bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayarak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Açılış konuşmasını yapan Hakan Yılmaz, projeye hakkında bilgilenme yaparak, "207 dönüm ormanı ile özel bir noktada yer alıyor. Son yaşanan depremle birlikte İstanbul’da Riva bölgesi zemin yapısı açısından sağlamlık düzeyinde olan 3-4 bölgeden biri. Anadolu yakasının kuzeyinde yer alan projemiz ile Riva’da yatırımcılara güven ve konfor bir yaşam için tasarladık. 157 dönüm arazi, 207 dönüm özel arazi, 77 dönüm park alanı, alış-veriş sokağı ve devlet okulu var. Gölet ve yüzülebilir lagün mevcut. Bu lokasyonu İstanbul’a yakın olduğunu anlatmaya çalıştık" diye konuştu.Hakan Gedikli: Florya’nın Galatasaray Kulübü’nde iade edilmesi karar verdikTürkiye’ye ve paydaşlarına değer katmaya çalıştıklarını belirten Hakan Gedikli, "Süreçler uzun ve zorlu olsa önemli olan sonunda kazanımlar önemli. Ülkemizin değerli spor kulübü Galatasaray ile Florya ve Riva arazilerini geliştirmek için protokol yapmıştık. Sonrasında bu alanlarda ihale çalışmalarını yaptık. Riva’da inşaat faaliyetleri devam ediyor. Florya arazisinin çeşitli nedenlerden dolayı teslim edilmemesinden 9. ayında protokol feshedildi. Yoğun görüşmeler neticesinde ortak menfaatler konusunda yeni bir protokol imzaladık. Öncelikle Florya’nın Galatasaray Spor Kulübü’nde iade edilmesine karar verdik. Karşılığında 120 milyon TL tutarında bizim üzerimizdeki yükümlülük Galatasaray tarafından ödenecek. Masraflar Galatasaray tarafından ödenecek. Riva arazinde Düşler Vadisi ile aynı şartlarda devam ediyoruz. Bu 5 başlık üzerinde protokol imzaladık. Projeyi en kısa sürede tamamlayıp, teslim edeceğiz. Her iki tarafından da önemli kazanımlar elde ettiğini işin sonunda göreceğiz. Devlet büyüklerimize, Galatasaray ailesine ve Mustafa Cengiz’e teşekkür ederiz" diye konuştu.Mustafa Cengiz: Evimizi bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruzGalatasaray’ın tarihi bir anına tanıklık edildiğini vurgulayan Başkan Mustafa Cengiz ise, "2016 yılından beri süren fiziki ve hukuki nedenlerden çıkamadığımız Florya’nın tekrar dönüşünü, evimize yasal dönüşünü sağlamış bulunuyoruz. Bu değerli araziyi bugünlere getiren yönetimlere teşekkür ediyorum. Projeye delalet eden bütün kardeşlerimi kutluyorum. Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli’ye, yönetim kurulu başkanı Ertan Keleş ve Hakan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Florya bizim yuvamız. Bunun bizim bize kazandırılması çok değerli bir hizmet. Biz bu gecikmeden kaynaklanan bütün giderleri, faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız parayı 120 milyon TL iade ediyoruz. Biz evimize bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz. Yuva en değerli şeydir. Taraftarımız ve rakiplerimizin de bu bağlamda değerlendirmesini diliyorum. 120 milyon Lira gider ödeyeceğiz. Bizim Riva’yı canlandırmamız lazım. Riva, İstanbul’un ulaşım ve sağlam kaya yapası açısından en değerleri yerlerinden. Gelecek Riva’da. 365 gün kalınabilecek bir konumda. Bu konumun camiamızın mutlaka 1400 konuttan birer konut almasını istiyorum. Alacakları her konut Galatasaray’a artı olacak. Burada konut sahibi olmak çocuklarımız ve spor bir camiasının geleceği için çok önemli. Riva’ya sahip çıksınlar. Hayırlı, uğurlu olsun. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Teknik heyet ve futbolcular çok sevindi. Bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Florya’yı en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kemerburgaz ve ada için de yasal süreç devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"Diagne’nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek"

Yıldız golcü Radamel Falcao’nun Kolombiya basınına göre takımdan ayrılacağının sorulması üzerine Mustafa Cengiz, "Türkiye basınında da başka şeyler yazılıyor. Kolombiya basını da yazabilir” diye cevap verdi. Club Brugge’de kiralık olarak oynayan golcü futbolcu Mbaye Diagne’nin devre arasında dönüp, dönmeyeceği sorusuna ise Cengiz, “Onun askerlik hizmetini tamamlaması gerek" şeklinde cevap verdi.