Mustafa Cengiz: Galatasaray'ı istediği hissediliyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba hakkında "Galatasaray'ı istediği hissediliyor" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin İsviçre'de yaptığı kampı ziyaret etmek üzere İsviçre'ye geldi.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, gündemdeki isimlerden olan Emre Akbaba ile ilgili şunu söyledi:
Emre'yi de şöyle söyleyeyim. Ben kendisiyle görüşmedim. Ancak Galatasaray'ı istediği hissediliyor. Alanyaspor başkanı benim yakın arkadaşım. Ben kendilerini üzmem. Kendiliğinden oluşacak bir durum. Olursa olur, hayırlısıyla olsun.
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