Mustafa Cengiz: Kafanıza göre kural değiştiremezsiniz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlenen sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Kuralları kafanıza göre değiştiremezsiniz"

"Biz limit konusuna karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Orada bir limit varken bu limiti aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bu kurallara uymak zorundayız. Uymazsak kaos olur. Oyun başlamış, oyun başlarken bunu değiştirirseniz ne federasyonun ne kuralların hiçbir önemi kalmaz."

"Ben kuralları çiğnemişsem bana ceza verin"

"Gelecek yıl da siz bu duruma düşersiniz diyorlar. Evet, düşebiliriz ama biz şunu yaparız; cezamızı çekeriz. Cezaya katlanmak da gerektiğinde bir asalettir. Ben kuralları çiğnemişsem bana ceza verin, şike yapmışsam ceza verin. 2 yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz, ne çıkacağını biliyoruz. Tüm kulüpler ne çıkacağını biliyor. Eğer bilmiyorsam kulübümün beni eleştirmesi gerekir."

"Limitless yazamazsınız"

"Başkalarının anlaştığı genç çocukları 2-3 kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da 'limitless' yazamazsın. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, bizimle anlaşamazsa 2-3 katına başka yere gider. Önce Galatasaray'a gelirler."

"Geçen yıl teknik heyet Arda'yı istemedi"

"Geçen yıl ne Arda Turan'dan ne de teknik heyetimizden bu transfer ile ilgili bir başvuru gelmedi. Bu sezon sevgili hocamızın ise bu konuda bir talebi oldu. Arda'da da 'Ben boş mukaveleye imza atarım' dedi. Bizde en düşük anlaşmayı yaptık. Arda kardeşime çok inanıyor ve güveniyorum. Bizi mahcup etmeyecektir."

"Falcao takımda kalacak"

"Lemina bize hizmet verdi. Bildiğim kadarıyla teknik ekibin planlarında yok. Falcao ile devam edeceğiz. Kendisi indirim de yaptı. Seri ile ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde belli olacak."

Arda Turan’ın Galatasaray formalı balmumu figürünü yaptılar Galatasaray eski kaptanı Arda Turan'a yeniden kavuştu. Geçtiğimiz ocak ayında da sürekli adı Galatasaray ile anılan fakat transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, yeniden 66 numaralı formayı giyecek.Balmumu figürü yapıldı Galatasaray’daki 7 yıllık kariyerinin ardından Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir'de oynayan; 2015 yılında The Guardian tarafından "Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu" listesinde 38. sırada yer alan başarılı futbolcu Arda Turan'ın balmumu figürü yapıldı. Sarı-kırmızılı takımda ilk yıllarında giydiği ve geri dönüşüyle yeniden giyeceği 66 numaralı formasıyla Arda Turan’ın balmumu figürü İstanbul'daki Madame Tussauds'da sergileniyor.Video: Arda Turan yuvasına döndü: Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim

Galatasaray'ın Kamil Jozwiak teklifi ortaya çıktı Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Onyekuru'nun yokluğunu yine hızlı bir kanat oyuncusuyla tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların peşine düştüğü oyuncuysa Polonya ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen Kamil Jozwiak.Polonya basını, Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu için 2 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu yazdı. Ayrıca haberlerde, sarı-kırmızılı takımın teklifinin düşük olduğunu ve 3 ile 3.5 milyon euro arasında bir teklifle bu transferi sonlandırabileceği kaydedildi.Kamil Jozwiak kimdir?22 Nisan 1998 yılında Polonya'da doğan Kamil Jozwiak, futbola ülkesinde başladı. Lech Poznan'dan yetişen 22 yaşındaki oyuncu, Polonya alt yaş milli takımının hepsinde görev yaptı. Kamil Jozwiak, 19 Kasım 2019 yılında Polonya Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. 1.76 boyundaki oyuncu sol kanat olarak görev yapıyor. Bu sezon oynadığı 39 karşılaşmada 9 gol attı ve 7'de asist yaptı.Kamil Jozwiak'ın attığı birbirinden şık goller;Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geliş tarihi belli olduGalatasaray'ın Samuel Kalu için yaptığı teklif ortaya çıktı: Samuel Kalu kimdir?