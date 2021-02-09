Mustafa Cengiz'den Ali Koç iddiası: Sinkaflı laflar etti diyorlar

Mustafa Cengiz ve Ali Koç

Sarı-kırmızılı kulüpte yeni transferler için düzenlenen imza törenine katılan başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili konuştu. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"VAR geldiğinden bu yana da yenilmiyoruz"





"Fenerbahçe bizim yazımızı kışa çevirmeye çalıştı. Mağlup olmak da bir onurdur, mağlubiyeti kabul etmek de onurlu bir davranıştır. Biz Kadıköy'de 21 yıl kazanamadık, VAR geldiğinden bu yana da yenilmiyoruz. Fenerbahçe bize yenildiği için algıyı değiştirmeye çalışması bizi yine yüceltir. Fenerbahçe camiasına asla laf söylemem fakat yönetimlerinin bu tavırlarını tasvip etmiyorum."

"Derbide 2 net penaltımız verilmedi"

"Fenerbahçe derbisinde hakem 2 net penaltımızı vermedi. Hadi kabul ediyorum, kale arkasındaki görüntüye göre golü verdi. Sen bizim penaltımızı vermedin, kırmızı kartı vermedin, bir daha kırmızı kartı vermedin. 4 tane sonuca etki eden karar var bizim aleyhimize."

"Görevli bir acemilik yaptı, çok kırıldım"





"Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, 'Dur giremezsiniz' diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım."

"Fatih Terim'e ve Galatasaray'a çok ağır küfürler edildi"





"Biz dedikodular duyduk, iki gün önce resmi bir yazı yazdık, 'Sağlık çalışanı adı altında maça seyirci sokulacakmış' dedik, valiliğe yazı yazdık. Bir baktım stat ana baba günü, kapıda yüzlerce insan bekliyor. Bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı dedik? Bugün sağlık çalışanları, koronavirüsün kahramanları bizim başımızın tacı, emniyet çalışanları da öyle. Çok ağır tezahüratlar yaptılar. Biz bunu daha önce duyduk, Fatih Terim'e ve Galatasaray'a çok ağır küfürler edildi."

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"Ali Bey sinkaflı laflar etti diyorlar"

"Ali Bey gelmiş, bana şunu dediğini hatırlıyorum; 'Başkanım ayıp bu yapılanlar' dedi. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir, kendisi de iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü. Orada stat amiri gibi herkese ayar verdi. Bizim takımımız sadece tribüne giderek alkışladı. Ali Bey sinkaflı laflar etti diyorlar, ben duymadım, iyi ki de duymadım. Kötü tepki verirdim. Ben Antepliyim!"



