Spor Mustafa Cengizden Ali Koç iddiası Sinkaflı laflar etti diyorlar
SÜPER LİG

Mustafa Cengiz'den Ali Koç iddiası: Sinkaflı laflar etti diyorlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbide yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Ali Bey (Koç) sinkaflı laflar etti diyorlar, ben duymadım, iyi ki de duymadım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Cengiz ve Ali Koç
Mustafa Cengiz ve Ali Koç

Sarı-kırmızılı kulüpte yeni transferler için düzenlenen imza törenine katılan başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili konuştu. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"VAR geldiğinden bu yana da yenilmiyoruz"


  • "Fenerbahçe bizim yazımızı kışa çevirmeye çalıştı. Mağlup olmak da bir onurdur, mağlubiyeti kabul etmek de onurlu bir davranıştır. Biz Kadıköy'de 21 yıl kazanamadık, VAR geldiğinden bu yana da yenilmiyoruz. Fenerbahçe bize yenildiği için algıyı değiştirmeye çalışması bizi yine yüceltir. Fenerbahçe camiasına asla laf söylemem fakat yönetimlerinin bu tavırlarını tasvip etmiyorum."

"Derbide 2 net penaltımız verilmedi"

  • "Fenerbahçe derbisinde hakem 2 net penaltımızı vermedi. Hadi kabul ediyorum, kale arkasındaki görüntüye göre golü verdi. Sen bizim penaltımızı vermedin, kırmızı kartı vermedin, bir daha kırmızı kartı vermedin. 4 tane sonuca etki eden karar var bizim aleyhimize."

"Görevli bir acemilik yaptı, çok kırıldım"


  • "Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, 'Dur giremezsiniz' diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım."

"Fatih Terim'e ve Galatasaray'a çok ağır küfürler edildi"


  • "Biz dedikodular duyduk, iki gün önce resmi bir yazı yazdık, 'Sağlık çalışanı adı altında maça seyirci sokulacakmış' dedik, valiliğe yazı yazdık. Bir baktım stat ana baba günü, kapıda yüzlerce insan bekliyor. Bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı dedik? Bugün sağlık çalışanları, koronavirüsün kahramanları bizim başımızın tacı, emniyet çalışanları da öyle. Çok ağır tezahüratlar yaptılar. Biz bunu daha önce duyduk, Fatih Terim'e ve Galatasaray'a çok ağır küfürler edildi."

Fatih Terim'in derbi öncesi açıklamaları gündeme oturdu: Seyircisiz sanıyorduk küfür yedik
SPOR
Fatih Terim'in derbi öncesi açıklamaları gündeme oturdu: Seyircisiz sanıyorduk küfür yedik

"Ali Bey sinkaflı laflar etti diyorlar"

  • "Ali Bey gelmiş, bana şunu dediğini hatırlıyorum; 'Başkanım ayıp bu yapılanlar' dedi. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir, kendisi de iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü. Orada stat amiri gibi herkese ayar verdi. Bizim takımımız sadece tribüne giderek alkışladı. Ali Bey sinkaflı laflar etti diyorlar, ben duymadım, iyi ki de duymadım. Kötü tepki verirdim. Ben Antepliyim!"


İmza törenine Mustafa Muhammed'in sözleri damga vurdu
SPOR
İmza törenine Mustafa Muhammed'in sözleri damga vurdu
Abone Ol Google News
İsmi Toprak olacak

İsmi 'Toprak' olacak

​Türkiye'nin konuştuğu cinayette tüyler ürperten detay.
Açık alandasatılamayacak

Açık alanda
satılamayacak

​Meyve sebzede yeni düzenleme yolda.
Türkiye’den Rusya’ya ilk ihracat treni hedefe ulaştı

Katlanabilir<br>iPhone yolda

Katlanabilir
iPhone yolda

​Yeni detaylar ortaya çıktı.

İbn-i Sina<br>koronaya umut oldu

İbn-i Sina
koronaya umut oldu

'​İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu'
Kiralar<br>yarıya indirilebilir

Kiralar
yarıya indirilebilir

​Zordaki esnaf için emsal karar çıktı.
'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

​Tabela ve demir çit engelleyemedi sac bariyer kuruldu.

Otomobil fiyatına satıyor

Otomobil fiyatına satıyor

"​Manevi değerleri çok yüksek."

​MHP lideri partisinin grup toplantısında hitap ediyor.
İbn-i Sina'nın ilacı Türk doktorlarına ilham verdi koronaya umut oldu: İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu
Hayat

İbn-i Sina'nın ilacı Türk doktorlarına ilham verdi koronaya umut oldu: İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu

İbni-i Sina'nın ilacı olarak bilinen ve yabani çiğdemden elde edilen ‘kolşisin’in, Kovid-19’un organlara saldırısını durdurduğu belirlendi. Türk uzmanlar Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş, İbn-i Sina’dan esinlenerek kolsişini kalp hastalarında kullandıklarını, başarılı sonuç alındığını, daha sonra dünyada ilgi gördüğünü söylediler. Doç. Dr. Emine Küçükateş,''İtalya’da kovid çok ağır seyrederken, 140 hastada mortaliteyi sıfırlamışlar. Yani kolşisin kullanılan grupta ölüm oranı hiç olmamış'' ifadelerini kullandı.
İmza törenine Mustafa Muhammed'in sözleri damga vurdu
Spor

İmza törenine Mustafa Muhammed'in sözleri damga vurdu

Galatasaray Kulübü, devre arasında kadrosunda kattığı 5 futbolcu için basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasına 'besmele' çekerek başlayan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir" dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu' açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu' açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis araçlarının tekmelendiği ve taşlandığı Boğaziçi eylemleriyle ilgili "şiddet olayı yaşanmadı" söylemini yineledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.