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Mustafa Cengiz'den seçim açıklaması: Yapacak işlerimiz var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapacakları işlerin olduğunu ve kulüp menfaatlerinin seçimi göstermediğini ifade etti

Haber Merkezi DHA
Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti.

Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti.

Mustafa Cengiz, Demirören erken seçim iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Cengiz, “Galatasaray’ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası… Galatasaray‘ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum” şeklinde konuştu.

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