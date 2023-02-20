NBA All-Star maçını Giannis'in takımı kazandı

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NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu ödülünü, 55 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Jayson Tatum kazandı
Oylama sonucu kaptanlık hakkı kazanan Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, ABD'nin Salt Lake City kentinde oynanan gösteri karşılaşması öncesi oyuncu havuzundan yaptıkları seçimlerle takımlarını oluşturdu.
Denver Nuggets Başantrenörü Michael Malone'un çalıştırdığı takımının ilk 5'inde LeBron James'in yanı sıra Kyrie Irving (Dallas Mavericks). Luka Doncic (Dallas Mavericks). Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets) oynadı. Takımın yedeklerinde Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jaylen Brown (Boston Celtics), Paul George (Los Angeles Clippers), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Julius Randle (New York Knicks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings) ve Jaren Jackson (Memphis Grizzlies) yer aldı.
Boston Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla yönetimindeki takımın ilk 5'inde Giannis Antetokounmpo haricinde Ja Morant (Memphis Grizzlies), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Lauri Markkanen (Utah Jazz) mücadele etti. Yedekler ise Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Bam Adebayo (Miami Heat) ve Domantas Sabonis (Sacramento Kings) oluştu.
Maçın ilk çeyreği 46-46 eşitlikle, 2. çeyreği 99-92 Giannis'in takımının üstünlüğüyle tamamlandı. Giannis'in takımı, 59 sayı attığı 3. periyot sonrası 158-141'lik skor avantajı yakaladı. Format gereği Kobe Bryant'ın kariyerinin son 10 yılında giydiği forma numarası 24'ün 158'e eklenmesiyle elde edilen hedef skora ulaşan Giannis'in takımı, sahadan 184-175 galip ayrıldı.
Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu ödülünü, 55 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Jayson Tatum kazandı. Kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görülen 24 yaşındaki Tatum, 55 sayıyla all-star maçı tarihinin rekorunu kırdı. Rekorun önceki sahibi 2017'deki maçta 52 sayı atan Anthony Davis'ti.
Giannis'in takımında Donovan Mitchell 40 sayı, 10 asist, 3 top çalmayla galibiyette önemli rol oynadı.
LeBron'un takımında Jaylen Brown 35 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Kyrie Irving 32 sayı, 15 asist, 6 ribaunt ve Joel Embiid 32 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.