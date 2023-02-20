NBA All-Star maçını Giannis'in takımı kazandı

Oylama sonucu kaptanlık hakkı kazanan Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, ABD'nin Salt Lake City kentinde oynanan gösteri karşılaşması öncesi oyuncu havuzundan yaptıkları seçimlerle takımlarını oluşturdu.

Denver Nuggets Başantrenörü Michael Malone'un çalıştırdığı takımının ilk 5'inde LeBron James'in yanı sıra Kyrie Irving (Dallas Mavericks). Luka Doncic (Dallas Mavericks). Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets) oynadı. Takımın yedeklerinde Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jaylen Brown (Boston Celtics), Paul George (Los Angeles Clippers), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Julius Randle (New York Knicks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings) ve Jaren Jackson (Memphis Grizzlies) yer aldı.

Boston Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla yönetimindeki takımın ilk 5'inde Giannis Antetokounmpo haricinde Ja Morant (Memphis Grizzlies), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Lauri Markkanen (Utah Jazz) mücadele etti. Yedekler ise Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Bam Adebayo (Miami Heat) ve Domantas Sabonis (Sacramento Kings) oluştu.