NBA All-Star’da ilk tur oylama sonuçları belli oldu

ABD’nin Los Angeles şehrinde 19 Şubat’ta Staples Center’da organize edilecek 67. NBA All-Star maçının kadroları için yapılan oylamanın ilk turu tamamlandı.





Oylamada en çok oyu Milwaukee Bucks’ın 23 yaşındaki Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo, 863 bin 416 oy ile aldı. Genel oylamada ve Doğu Konferansı’nda en çok oyu alan Antetokounmpo, Cleveland Cavaliers’ın yıldızı LeBron James’i geçmesi ise büyük yankı buldu. Batı Konferansı’nda ise en çok oyu 767 bin 402 ile Golden State Warriors’ın Amerikalı yıldızı Kevin Durant topladı.

Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)'in paylaştığı bir gönderi ( Kas 11, 2017 at 8:18ös PST )

Oylamaya taraftarların yüzde 50, NBA oyuncuları ve basının ise yüzde 25’er etkisi olacak. Oylama 16 Ocak’a kadar devam edecek. İlk 5’ler 19 Ocak, başantrenörler tarafından seçilecek yedekler ise 24 Ocak’ta belli olacak.

67. NBA All-Star’da ilk tur oylama sonuçlarının ardından belli olan ilk 5’ler ve oyun kurucular sıralamaları şöyle:



