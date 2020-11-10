NBA'de yeni sezon 22 Aralık'ta başlayacak

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yeni sezonun başlangıç tarihi için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşmaya göre, NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta start alacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.
Oyuncu sözleşmeleri 22 Kasım'da
Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım'dan itibaren yapılabilecek.
- NBA'de basketbolcuların tavan ücreti ise bu sezon 109,14 milyon dolar olacak.
#DÖNÜŞÜM: LeBron: Yüzüklerin Efendisi👑
Babasız büyüyen çocuk annesine verdiği tüm sözleri tuttu. #LeBronJames, 3 farklı takımla 4. yüzüğünü alırken NBA'in sefiri olduğunu ilan etti. pic.twitter.com/nAYZxctI8d
#DÖNÜŞÜM: LeBron: Yüzüklerin Efendisi👑
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