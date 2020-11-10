NBA

NBA yeni sezon ne zaman başlayacak?

NBA'de yeni sezon 22 Aralık'ta başlayacak

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2020-2021 sezonunun 22 Aralık Salı günü başlayacağı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
NBA'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Los Angeles Lakers olmuştu.

NBA'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Los Angeles Lakers olmuştu.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yeni sezonun başlangıç tarihi için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşmaya göre, NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta start alacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.

Oyuncu sözleşmeleri 22 Kasım'da

Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım'dan itibaren yapılabilecek.

  • NBA'de basketbolcuların tavan ücreti ise bu sezon 109,14 milyon dolar olacak.

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