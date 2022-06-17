Spor NBAde 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors
NBA

NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors

NBA'de final serisini Boston Celtics karşısında 4-2 kazanan Golden State Warriors şampiyonluğa ulaştı.

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Haber Merkezi AA
NBAde 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors
4. yüzüğünü takan Curry, final serisinin MVP'si seçildi.

Batı Konferansı şampiyonu Warriors ile Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'i karşı karşıya getiren NBA Finalleri'nde galip gelen taraf Warriors oldu.

Celtics'in sahasında oynanan finallerin 6. maçını 103-90 kazanan Warriors, 7. şampiyonluğuna uzanarak önemli bir başarıya imza attı.

En çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım

Daha önce 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında NBA şampiyonluğa uzanan Warriors, 17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım olarak tarihe geçti.

Warriors ayrıca, son 8 yılda 4. NBA zaferine ulaşarak büyük bir başarıya da imza attı.

  • Golden State Warriors'te 39 dakika parkede kalan Stephen Curry, 34 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile oynayarak maça damgasını vururken, Celtics'te Jaylen Brown'ın 34 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
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