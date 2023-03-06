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Spor

Alperen'den Teksas derbisinde "double-double"

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 142-110 yenerken, milli basketbolcumuz Alperen Şengün performansıyla alkış aldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:57 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Alperen Şengün

Alperen Şengün

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın son iki sırasındaki Teksas eyaleti takımlarının karşılaşmasında Rockets, Spurs engelini 32 sayı farkla geçti.


Alperen'den double-double

Rockets'ta 7 oyuncu çift haneli skor üretirken Jalen Green, 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün ise 15 sayı, 14 ribaunt, 3 asist, 3 top çalma, 1 blok ile "double-double" yaparak galibiyete katkı verdi. Spurs cephesinde 17 sayı kaydeden Keita Bates-Diop ise karşılaşmada takımının en skorer oyuncusu oldu.


New York Knicks'ten üst üste 9. galibiyet

Immanuel Quickley'nin, 38 sayı ile kariyer rekoru kırdığı maçta New York Knicks, Boston Celtics'i iki uzatmada 131-129 geride bıraktı. Knicks'te Julius Randle, 31 sayı ve 9 ribaunt ve RJ Barrett ise 29 sayı ve 11 ribaunt ile maçı tamamladı. Jayson Tatum 40 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle Boston'a liderlik ederken, bu performans takımına galibiyet getirmeye yetmedi.


Paul George'dan 42 sayı

Los Angeles Clippers'ın Memphis Grizzlies'i 135-129 yendiği maçta Paul George, 42 sayı ile galibiyete katkı verdi. Clippers'ta Kawhi Leonard ise 34 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı. Ja Morant'ın oynamadığı maçta Grizzlies'te ise Desmond Bane 30, Tyus Jones 25 ve Jaren Jackson ise 24 sayı üretti.


Toplu Sonuçlar:

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 122-125

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 113-105

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 126-130

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 102-86

Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 119-122

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 142-110

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 129-119

Boston Celtics-New York Knicks: 129-131 (uzatmada)

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 111-117

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 135-129


#NBA
#Alperen Şengün
#Basketbol
1 saat önce
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Alperen'den Teksas derbisinde "double-double"
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