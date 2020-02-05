NBA

NBA'de Ersan İlyasova'nın​ takımı Milwaukee​ Bucks deplasmanda kazandı

NBA'de Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks deplasmanda kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 120-108 yendi.

Haber Merkezi AA
Ersan İlyasova mücadelede 5 dakika süre aldı.

Ersan İlyasova mücadelede 5 dakika süre aldı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 12 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 43. galibiyetini elde etti. Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 17 ribaunt, 6 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 20, Wesley Matthews 17 sayıyla oynadı. Karşılaşmada 5 dakika süre alan Ersan İlyasova 3 ribaunt, 1 asistle salondan ayrıldı.

Ev sahibi takımda ise Brandon Ingram 32 sayı, 7 ribauntla takımının en skorer ismi olurken, Lonzo Ball 11 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

  • Sonuçlar
  • New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 108-120
  • Houston Rockets-Charlotte Hornets: 125-110
  • Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 127-99
  • Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 129-102

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