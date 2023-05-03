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Spor

NBA'de Lakers serinin ilk maçında Warriors'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, son şampiyon Golden State Warriors'ı 117-112 yenerek serinin ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:23 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
LeBron James 22 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

LeBron James 22 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı finalinde Lakers, çekişmeli mücadelenin ardından deplasmanda Warriors'ı 5 sayı farkla geçerek seride 1-0 öne geçti.


Lakers'ta all-star oyunculardan Anthony Davis 30 sayı, 23 ribaunt, 5 asist ve 4 blok, LeBron James 22 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, D'Angelo Russell 19 sayı ve 6 asist, Dennis Schröder 19 sayı, Austin Reaves 10 sayı ve 5 ribauntla skora katkı sağladı.


Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı ve 6 ribaunt, Klay Thompson 25 sayı, Jordan Poole 21 sayı ve 6 asist, Andrew Wiggins 15 sayı ve 6 ribaunt, Kevon Looney ise 10 sayı ve 23 ribauntluk performans sergiledi. Serinin ikinci maçı, 5 Mayıs Cuma günü TSİ 04.00'te Warriors'ın sahasında oynanacak.


Knicks seriyi 1-1'e getirdi

Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, konuk ettiği Miami Heat'i 111-105 mağlup ederek seride skoru 1-1'e getirdi. Jalen Brunson 30 sayı ve 5 ribaunt, Julius Randle 25 sayı, 12 ribaunt ve 8 asist, RJ Barrett 24 sayı, Josh Hart 14 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle Knicks'e galibiyeti getiren oyuncular oldu.


Ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Jimmy Butler'ın forma giyemediği Heat'te Caleb Martin 22 sayı ve 8 ribaunt, Gabe Vincent 21 sayı ve 5 asist, Max Strus 17 sayı, Bam Adebayo 15 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada süre alamadı.


#NBA
#Los Angeles Lakers
#Golden State Warriors
#Stephen Curry
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